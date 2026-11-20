Snapshot Το GTA 6 πούλησε 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα και απέφερε 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε 24 ώρες από την κυκλοφορία του.

Τα έσοδα του GTA 6 σε μία ημέρα ξεπέρασαν κατά πολύ τα συνολικά έσοδα της ταινίας Avengers: Endgame.

Το παιχνίδι δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα στη Ρωσία, το Κατάρ και την Κίνα λόγω έλλειψης κυβερνητικής έγκρισης.

Το GTA 6 έλαβε σχεδόν τέλεια βαθμολογία 99/100 στο Metacritic από διεθνείς κριτικές.

Ο Sam Houser, πρόεδρος της Rockstar Games, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποδοχή του παιχνιδιού από τους παίκτες παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Το blockbuster βιντεοπαιχνίδι GTA 6 πούλησε 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα την ημέρα κυκλοφορίας του χάρη στις προπαραγγελίες, αποφέροντας 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις 24 ώρες πωλήσεων, ανακοίνωσε η Take-Two Interactive, μητρική εταιρεία του στούντιο ανάπτυξης και εκδότη Rockstar Games.

«Αυτό είναι ένα νέο ρεκόρ για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης», έγραψε με υπερηφάνεια η εταιρεία σε δελτίο τύπου. Για λόγους σύγκρισης, το Avengers: Endgame, η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, απέφερε «μόνο» 2,94 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προβολής της στους κινηματογράφους, 850 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από τα έσοδα που δημιούργησε το GTA 6 σε μία μόνο ημέρα. Και δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη κυκλοφορία στη Ρωσία, το Κατάρ ή την Κίνα, καθώς το παιχνίδι δεν έχει λάβει έγκριση από την κυβέρνηση του Πεκίνου για την πώλησή του.

«Με τεράστια ευγνωμοσύνη ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Rockstar Games με την κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6», δήλωσε ο Sam Houser, πρόεδρος και ιδρυτής της Rockstar Games. «Είμαστε βαθιά συγκινημένοι από την υποδοχή που λάβαμε από παίκτες σε όλο τον κόσμο και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή μαζί σας».

Το βιντεοπαιχνίδι πέτυχε σχεδόν τέλεια βαθμολογία 99/100 στο Metacritic, ένα σύστημα αξιολόγησης που συγκεντρώνει κριτικές από τον διεθνή τύπο και τα μέσα ενημέρωσης.

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