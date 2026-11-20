Snapshot Το GTA 6 σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων με πάνω από 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα και έσοδα περίπου 2,36 δισ. δολαρίων την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του.

Το κόστος ανάπτυξης του GTA 6 ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια, καθιστώντας το το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι στην ιστορία.

Αναμένεται ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις του GTA 6 θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. δολάρια μέσα στο 2023.

Η κυκλοφορία του GTA 6 προκάλεσε αύξηση στις αναρρωτικές άδειες, με τα αιτήματα στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 9% έως 20% σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Περίπου το 75% των πωλήσεων του παιχνιδιού αφορούν το PlayStation 5, ενώ το υπόλοιπο το Xbox. Snapshot powered by AI

To Grand Theft Auto 6 κυκλοφόρησε επίσημα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου και ήδη από την πρεμιέρα του έκανε ρεκόρ πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, ανάλυση της πλατφόρμας Sensor Tower έδειξε πως μόνο οι προπαραγγελίες και οι πωλήσεις που σημειώθηκαν την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του GTA 6 ξεπέρασαν τα 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα, αποφέροντας έσοδα περίπου 2,36 δισ. δολαρίων.

Συγκριτικά, η πιο εμπορική ταινία της φετινής χρονιάς μέχρι στιγμής, το Spider-Man: Brand New Day, συγκέντρωσε 2,5 δισ. δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής της στους κινηματογράφους.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη «πρεμιέρα» στην ιστορία, αφού οι gamers περίμεναν 13 ολόκληρα χρόνια για να «ξαναγυρίσουν» στη Λεονάιντα και να ακολουθήσουν τη Λουσία και τον Τζέισον σε νέες περιπέτειες.

Η δημιουργός του GTA 6, Rockstar, και η μητρική της εταιρεία, Take-Two, δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τις πωλήσεις του παιχνιδιού, ανέφεραν ωστόσο ότι η ζήτηση είναι «πρωτοφανής».

Θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. δολάρια οι πωλήσεις

Το κόστος ανάπτυξης του GTA 6 εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο βιντεοπαιχνίδι στην ιστορία.

Παράλληλα, η Sensor Tower ανέφερε ότι η απήχηση του GTA 6 θα είναι τόσο μεγάλη που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 10% ο χρόνος που αφιερώνουν οι παίκτες σε άλλα single player βιντεοπαιχνίδια.

Η εταιρεία ερευνών σημείωσε ότι περίπου τα τρία τέταρτα των πωλήσεων του παιχνιδιού αφορούν το PlayStation 5 και το υπόλοιπο ποσοστό το Xbox.

Από την πλευρά της, η Niko Partners, εταιρεία ερευνών της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών, δήλωσε ότι αναμένει οι παγκόσμιες πωλήσεις του GTA 6 να ξεπεράσουν τα 3 δισ. δολάρια μέσα στη φετινή χρονιά.

Το ποσό αυτό θα κατατάξει το GTA 6 ανάμεσα στις πιο επικερδείς κυκλοφορίες ψυχαγωγίας όλων των εποχών, χωρίς βέβαια να ξεπερνά την ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» του 1939, η οποία έχει αποφέρει περίπου 4,5 δισ. δολάρια.

Η Rockstar αναμένεται να αποκομίσει ακόμη μεγαλύτερα έσοδα από το GTA 6 τα επόμενα χρόνια.

Είναι πραγματική η επιδημία GTA;

Εν τω μεταξύ, εταιρείες και ΜΜΕ παγκοσμίως προειδοποίησαν ότι πολύς κόσμος θα «αρρώσταινε» ενόψει της κυκλοφορίας του Grand Theft Auto 6, αναφέροντας ότι ανέμεναν πολλοί εργαζόμενοι να ζητήσουν αναρρωτικές άδειες.

Υπάρχει, μάλιστα, και επίσημη ορολογία: «Γρίπη του GTA» (GTA Flu), που επινοήθηκε για να προσδιορίσει το τεράστιο «κύμα» αναρρωτικών αδειών που σάρωσε τους χώρους εργασίας, όταν κυκλοφόρησε το GTA 5 το 2013.

Πολλά σχολεία της Βρετανίας έστειλαν, επίσης, προειδοποιήσεις στους γονείς να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να πάρουν απουσία από τα μαθήματα για να παίξουν το GTA 6, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το Business Insider, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα αιτήματα για αναρρωτικές άδειες πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Η εταιρεία τεχνολογίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού UKG ανέφερε ότι τα αιτήματα αναρρωτικής άδειας για αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ παρουσιάζονται αυξημένα κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα προηγούμενων ετών.

Επιπλέον, η λογιστική εταιρεία PwC εκτιμά ότι τα αιτήματα άδειας αυτού του μήνα είναι κατά 9% έως 17% υψηλότερα από το συνηθισμένο.

Επίσης, η BambooHR, η οποία εκπροσωπεί 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι το 18% των μισθωτών εργαζομένων πήρε άδεια την Πέμπτη, σύμφωνα με το Forbes.

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