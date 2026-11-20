Snapshot Τα Εισόδια της Θεοτόκου, εορτάζονται στις 21 Νοεμβρίου και συμβολίζουν την παρουσίαση της Παναγίας στον Ναό των Ιεροσολύμων από τους γονείς της ως αφιέρωση στον Θεό.

Η ιστορία των Εισοδίων προέρχεται από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και δεν περιλαμβάνεται στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης.

Σύμφωνα με λαϊκή παράδοση, στις 21 Νοεμβρίου γιορτάζουν οι ανύπαντρες γυναίκες με το όνομα Μαρία, ενώ στις 15 Αυγούστου οι παντρεμένες, χωρίς αυτό να αποτελεί εκκλησιαστικό κανόνα.

Η 21η Νοεμβρίου είναι επίσης ημέρα εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, καθώς η Θεοτόκος θεωρείται προστάτιδα και Υπέρμαχος Στρατηγός του ελληνικού στρατού. Snapshot powered by AI

Αύριο 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται τα Εισόδια της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες Θεομητορικές εορτές.

Πρόκειται για μία από τις δώδεκα μεγάλες εορτές του εκκλησιαστικού έτους, με ιδιαίτερη σημασία για την ορθόδοξη παράδοση, καθώς συμβολίζει την αφιέρωση της Παναγίας στον Θεό και την πνευματική προετοιμασία της για τον ρόλο της ως Μητέρας του Ιησού Χριστού.

Η ημέρα συνδέεται επίσης με ένα από τα πιο διαδεδομένα ελληνικά έθιμα του εορτολογίου: τη διάκριση ανάμεσα στις ανύπαντρες και τις παντρεμένες γυναίκες που φέρουν το όνομα Μαρία.

Τι γιορτάζουμε στα Εισόδια της Θεοτόκου

Η γιορτή των Εισοδίων αναφέρεται στην παρουσίαση της μικρής Μαρίας στον Ναό των Ιεροσολύμων από τους γονείς της, Ιωακείμ και Άννα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το ζευγάρι είχε περάσει πολλά χρόνια χωρίς να αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία αποτελούσε για τους ίδιους πηγή μεγάλης θλίψης, όμως δεν σταμάτησαν να προσεύχονται και να ελπίζουν.

Έχοντας υποσχεθεί ότι, εάν αποκτούσαν παιδί, θα το αφιέρωναν στον Θεό, απέκτησαν τη Μαρία.

Όταν το κορίτσι συμπλήρωσε το τρίτο έτος της ηλικίας του, οι γονείς της αποφάσισαν να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους.

Την οδήγησαν στον Ναό των Ιεροσολύμων, συνοδευόμενη, σύμφωνα με την παράδοση, από νεαρές κοπέλες που κρατούσαν αναμμένες λαμπάδες.

Εκεί την υποδέχθηκε ο αρχιερέας Ζαχαρίας, ο οποίος την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, το ιερότερο τμήμα του Ναού.

Η είσοδος αυτή αποτελεί τον κεντρικό συμβολισμό της γιορτής.

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η μικρή Μαρία αφιερώνεται ολοκληρωτικά στον Θεό, προετοιμαζόμενη πνευματικά για το γεγονός που θα ακολουθούσε χρόνια αργότερα: τον Ευαγγελισμό και τη γέννηση του Χριστού.

Από πού προέρχεται η ιστορία της τρίχρονης Παναγίας

Μια λιγότερο γνωστή λεπτομέρεια είναι ότι η διήγηση των Εισοδίων δεν περιλαμβάνεται στα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης.

Η ιστορία καταγράφεται κυρίως στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα πρώιμο χριστιανικό κείμενο του 2ου αιώνα, το οποίο δεν ανήκει στον κανόνα της Αγίας Γραφής.

Το κείμενο διασώζει παραδόσεις για τη γέννηση και τα παιδικά χρόνια της Θεοτόκου, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την εκκλησιαστική λατρεία, την υμνογραφία και τη βυζαντινή εικονογραφία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ενσωμάτωσε τη διήγηση στην παράδοσή της, αποδίδοντας ιδιαίτερο θεολογικό συμβολισμό στην είσοδο της Παναγίας στον Ναό.

Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, η Θεοτόκος αναδεικνύεται σε έμψυχο ναό του Θεού, καθώς πρόκειται να φέρει στον κόσμο τον Χριστό.

Έτσι, η γιορτή δεν αναφέρεται μόνο σε ένα περιστατικό της παιδικής ηλικίας της Παναγίας, αλλά προαναγγέλλει, κατά τη χριστιανική πίστη, το μυστήριο της Ενανθρώπισης.

Ποιες Μαρίες γιορτάζουν στις 21 Νοεμβρίου

Ένα από τα ερωτήματα που επανέρχονται κάθε χρόνο είναι ποιες γυναίκες με το όνομα Μαρία έχουν την ονομαστική τους εορτή στα Εισόδια της Θεοτόκου και ποιες τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με μια διαδεδομένη ελληνική λαϊκή παράδοση, στις 21 Νοεμβρίου γιορτάζουν οι ανύπαντρες Μαρίες, ενώ στις 15 Αυγούστου, κατά την Κοίμηση της Θεοτόκου, γιορτάζουν οι παντρεμένες.

Το συγκεκριμένο έθιμο συνδέεται, σύμφωνα με λαογραφικές αναφορές, με την Κρήτη, από όπου φέρεται να διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η διάκριση παραπέμπει στις διαφορετικές φάσεις της ζωής της Παναγίας: στα Εισόδια τιμάται η παιδική της ηλικία και η αφιέρωσή της στον Θεό, ενώ τον Δεκαπενταύγουστο τιμάται η Κοίμησή της.

Ωστόσο, η διάκριση αυτή αποτελεί λαϊκό έθιμο και όχι υποχρεωτικό εκκλησιαστικό κανόνα.

Αυτό σημαίνει ότι μια γυναίκα που ονομάζεται Μαρία μπορεί να γιορτάζει είτε στις 21 Νοεμβρίου είτε στις 15 Αυγούστου, ανάλογα με την οικογενειακή και τοπική παράδοση που ακολουθεί.

Σε αρκετές οικογένειες, μάλιστα, οι Μαρίες επιλέγουν να γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση.

Γιατί στις 21 Νοεμβρίου γιορτάζουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις

Η 21η Νοεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού τους.

Η επιλογή της ημερομηνίας συνδέεται με τη Θεοτόκο, την οποία η ορθόδοξη παράδοση τιμά ως Υπέρμαχο Στρατηγό και προστάτιδα του ελληνικού στρατού.

Η αναφορά στην Υπέρμαχο Στρατηγό έχει βαθιές ιστορικές και θρησκευτικές ρίζες, ιδιαίτερα στη βυζαντινή παράδοση.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τιμής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

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