Τόσο η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) όσο και η κατάθλιψη μπορούν να σας αφήσουν εξαντλημένους, ευερέθιστους και ανίκανους να συγκεντρωθείτε.

Όταν αυτά τα συναισθήματα επιμένουν μετά από ένα Σαββατοκύριακο ξεκούρασης, είναι φυσικό να αναρωτηθείτε αν χρειάζεστε απλώς περισσότερη ανάπαυση ή αν συμβαίνει κάτι άλλο.

Γιατί η επαγγελματική εξουθένωση και η κατάθλιψη μοιάζουν τόσο πολύ;

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν κακή ποιότητα ύπνου, χαμηλά επίπεδα ενέργειας, εκνευρισμός, μειωμένο κίνητρο και δυσκολία στην ολοκλήρωση καθημερινών ή γνωστών εργασιών. Αυτή η επικάλυψη καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της αιτίας με βάση μόνο τα συμπτώματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την εργασία, και όχι ως ιατρική διαταραχή. Προκύπτει από χρόνιο εργασιακό στρες, που δεν έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και χαρακτηρίζεται από εξάντληση, αυξανόμενη αποστασιοποίηση ή κυνισμό απέναντι στην εργασία, καθώς και μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα.

Η κατάθλιψη αποτελεί αναγνωρισμένη κατάσταση ψυχικής υγείας. Πέρα από την κόπωση και τη δυσκολία συγκέντρωσης, μπορεί να περιλαμβάνει επίμονα χαμηλή διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης για δραστηριότητες που παλαιότερα ήταν σημαντικές για το άτομο.

Ποια συμπτώματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής;

Εξετάστε αν οι αλλαγές επεκτείνονται πέρα από τα επαγγελματικά σας καθήκοντα. Ένα άτομο που βιώνει κατάθλιψη μπορεί να σταματήσει να απολαμβάνει τα χόμπι του, να απομονωθεί από τα αγαπημένα του πρόσωπα, να νιώθει απελπισία ή να αναπτύξει επίμονα συναισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικών ενοχών.

Αυτές οι εμπειρίες αποτελούν αιτίες, για να αναζητήσετε αξιολόγηση από ειδικό, αλλά δεν συνιστούν μια λίστα ελέγχου που μπορεί από μόνη της να επιβεβαιώσει την κατάθλιψη. Άτομα με επαγγελματική εξουθένωση μπορεί επίσης να δυσκολεύονται στην προσωπική τους ζωή, ενώ η κατάθλιψη μπορεί να γίνει αντιληπτή για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με ασυνήθιστα υψηλό εργασιακό στρες.

Η μείζων κατάθλιψη συνήθως περιλαμβάνει συμπτώματα που διαρκούν για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν καθημερινά, επί τουλάχιστον δύο εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής διάθεσης ή της απώλειας ευχαρίστησης. Σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται άμεσα.

Το γεγονός ότι νιώθετε καλύτερα κατά τη διάρκεια των διακοπών σημαίνει ότι έχετε επαγγελματική εξουθένωση;

Όχι. Το ότι νιώθετε μια ανακούφιση όταν απομακρύνεστε από την εργασία υποδηλώνει ότι το εργασιακό στρες μπορεί να παίζει ρόλο, αλλά δεν αποκλείει την κατάθλιψη. Ένα άτομο με κατάθλιψη μπορεί επίσης να βιώσει προσωρινή ανακούφιση, όταν μειώνονται οι απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ομοίως, το να παραμένει κανείς εξαντλημένος καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών δεν αποτελεί απόδειξη κατάθλιψης. Η ανάρρωση από το παρατεταμένο στρες μπορεί να απαιτεί χρόνο, ενώ προβλήματα ύπνου ή σωματική ασθένεια ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τα επίπεδα ενέργειας.

Αντί να αντιμετωπίζετε ένα Σαββατοκύριακο ως… διαγνωστικό τεστ, εξετάστε τη διάρκεια, τη σοβαρότητα και τον ευρύτερο αντίκτυπο των αλλαγών.

Μπορούν η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και η κατάθλιψη να συνυπάρχουν;

Υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα.

Σε μια μελέτη του 2026, στην οποία συμμετείχαν 8.669 ιατροί και ειδικευόμενοι γιατροί στις ΗΠΑ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 29% των γιατρών που ασκούν το επάγγελμα, αν και εμφάνιζαν σκορ κατάθλιψης εντός των φυσιολογικών ορίων, ανέφεραν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης.

Αυτό καταδεικνύει ότι η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως «κατάθλιψη που εκδηλώνεται στον εργασιακό χώρο». Ωστόσο, η εν λόγω μελέτη βασίστηκε σε αυτοαναφορές επαγγελματιών υγείας και όχι σε διαγνωστικό τεστ για τον γενικό πληθυσμό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δύσκολες συνθήκες εργασίας μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση κατάθλιψης. Επομένως, ο εντοπισμός ενός προφανούς παράγοντα πυροδότησης στον εργασιακό χώρο δεν αποκλείει καμία από τις δύο καταστάσεις.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια;

Αναζητήστε αξιολόγηση εάν η εξάντληση, οι συναισθηματικές αλλαγές ή η απώλεια της ικανότητας για απόλαυση επιμένουν, επηρεάζουν την καθημερινή σας λειτουργικότητα ή επιδεινώνονται. Ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί να διερευνήσει τα συμπτώματα και να εξετάσει άλλες πιθανές αιτίες, όπως διαταραχές του θυρεοειδούς, αναιμία, προβλήματα ύπνου ή τυχόν παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής.

Η αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να απαιτεί αλλαγές στον φόρτο εργασίας, καλύτερη υποστήριξη και χρόνο για αποκατάσταση. Η κατάθλιψη, από την άλλη, ενδέχεται να απαιτεί ψυχολογική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή και τα δύο. Καμία από τις δύο καταστάσεις δεν πρέπει να υποβαθμίζεται, θεωρώντας ότι «αρκούν απλώς διακοπές», για να επιλυθεί το πρόβλημα.

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Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος να πάσχει από κατάθλιψη χωρίς να αισθάνεται έντονη θλίψη;

Ναι. Η απώλεια της ικανότητας για απόλαυση, το συναισθηματικό μούδιασμα, η ευερεθιστότητα και η κοινωνική απόσυρση μπορεί να είναι πιο εμφανή συμπτώματα από τη θλίψη. Ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας αξιολογεί το συνολικό μοτίβο των συμπτωμάτων και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο συναίσθημα.

Μπορεί ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την επαγγελματική εξουθένωση να κάνει τη διάκριση;

Όχι. Τέτοιου είδους ερωτηματολόγια μπορεί να σας βοηθήσουν να προβληματιστείτε σχετικά με την πίεση που δέχεστε στην εργασία σας, αλλά δεν μπορούν να διαγνώσουν με αξιοπιστία την επαγγελματική εξουθένωση, ούτε να τη διαχωρίσουν από την κατάθλιψη ή κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας.

Συμπέρασμα

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και η κατάθλιψη μοιάζουν και μια αλλαγή περιβάλλοντος δεν αρκεί από μόνη της για να τις διακρίνει με βεβαιότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι πόσο επίμονα είναι τα συμπτώματα, σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τη ζωή σας και αν καθιστούν απαραίτητη την αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης.

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