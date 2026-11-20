Ανοίγετε ένα βάζο με ταχίνι και βλέπετε ένα χρυσαφένιο στρώμα λαδιού να καλύπτει την παχύρρευστη πάστα. Μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά αυτός ο διαχωρισμός είναι συνήθως φυσιολογικός.

Είναι σημαντικό να διακρίνετε το λάδι που απελευθερώνεται φυσικά από το αλεσμένο σουσάμι, από αλλαγές που υποδηλώνουν αλλοίωση ή επιμόλυνση του προϊόντος.

Γιατί συγκεντρώνεται λάδι στην επιφάνεια του ταχινιού;

Το ταχίνι παρασκευάζεται με την άλεση σπόρων σουσαμιού σε μια πάστα που περιέχει τόσο σησαμέλαιο όσο και πολύ μικρά στερεά σωματίδια. Σε αντίθεση με ένα απόλυτα σταθερό μείγμα, τα σωματίδια αυτά μπορούν σταδιακά να καθιζάνουν κατά την αποθήκευση, αφήνοντας ένα μέρος του λαδιού στην επιφάνεια.

Μια εργαστηριακή μελέτη του 2025 παρακολούθησε δείγματα ταχινιού για 3 μήνες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη φυτικών ινών ή λεκιθίνης μπορεί να μειώσει τον διαχωρισμό του λαδιού έως και περίπου 30%, σε σύγκριση με δείγματα χωρίς πρόσθετα. Πρόκειται για ένα πείραμα σχετικά με τη σταθερότητα του προϊόντος και όχι για ένδειξη, ότι το ταχίνι στο οποίο έχει διαχωριστεί το λάδι, είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.

Ο διαχωρισμός μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε ένα καινούργιο, σφραγισμένο βάζο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει προστεθεί επιπλέον λάδι ή ότι το προϊόν είναι χαμηλής ποιότητας.

Πρέπει να αφαιρέσετε το λάδι ή να το ανακατέψετε ξανά μέσα στο ταχίνι;

Εάν το βάζο έχει αποθηκευτεί σωστά και δεν παρουσιάζει άλλα προβλήματα, ανακατέψτε το λάδι με την πάστα χρησιμοποιώντας ένα καθαρό και στεγνό κουτάλι. Ξεκινήστε από τον πάτο, όπου τα στερεά του σουσαμιού ενδέχεται να έχουν συμπιεστεί, και αναμίξτε μέχρι η υφή να γίνει ομοιόμορφη.

Αν αφαιρέσετε το λάδι, απομακρύνετε μέρος του φυσικού λίπους του σουσαμιού, με αποτέλεσμα η υπόλοιπη πάστα να γίνει στεγνή και δύσκολη στο άλειμμα. Ένα παχύ στρώμα λαδιού δεν αποτελεί, από μόνο του, λόγο για να πετάξετε το προϊόν.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν το ταχίνι έχει χαλάσει

Ο διαχωρισμός του λαδιού και η τάγγιση είναι διαφορετικά φαινόμενα. Η τάγγιση συμβαίνει όταν τα λίπη αλλοιώνονται, μεταξύ άλλων μέσω της οξείδωσης. Μια δυσάρεστη, «μπαγιάτικη» μυρωδιά ή μια μυρωδιά που θυμίζει μπογιά είναι πολύ πιο ανησυχητική ένδειξη από την απλή παρουσία ενός στρώματος λαδιού.

Πετάξτε το ταχίνι εάν παρατηρήσετε:

Μια ασυνήθιστη, ταγγισμένη μυρωδιά που διαφέρει από το χαρακτηριστικό άρωμα του σουσαμιού.

Ορατή μούχλα, ανεπιθύμητη ανάπτυξη μικροοργανισμών ή ενδείξεις ότι έχει εισχωρήσει υγρασία στο βάζο.

Ένα χαλασμένο καπάκι στο βάζο.

Μην δοκιμάζετε ταχίνι που σας φαίνεται ύποπτο “για να ελέγξετε αν είναι ασφαλές”. Η εμφάνιση και η μυρωδιά δεν αρκούν για να αποκλείσουν την μικροβιακή μόλυνση. Οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές έχουν διερευνήσει στο παρελθόν εξάρσεις σαλμονέλας, που συνδέονταν με μολυσμένα προϊόντα σουσαμιού, συμπεριλαμβανομένου του συσκευασμένου ταχινιού.

Πώς πρέπει να αποθηκεύετε ένα βάζο που έχει ανοιχτεί;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα, ιδιαίτερα αν αναφέρεται ότι το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο μετά το άνοιγμα. Κλείνετε καλά το καπάκι, αποφεύγετε τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως, και χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά και στεγνά κουτάλια ή μαχαίρια.

Η φύλαξη στο ψυγείο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών αλειμμάτων σπόρων, αν και ενδέχεται να κάνει το ταχίνι πιο σφιχτό και πιο δύσκολο στο ανακάτεμα. Η διάρκεια ζωής ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο διαχείρισής του. Δεν υπάρχει μία ενιαία, αξιόπιστη χρονική προθεσμία που να ισχύει για κάθε βάζο.

Συχνές Ερωτήσεις

Το στρώμα λαδιού αποδεικνύει ότι το ταχίνι δεν περιέχει πρόσθετα;

Όχι. Το απλό ταχίνι μπορεί να παρουσιάσει φυσικό διαχωρισμό, αλλά ο βαθμός του διαχωρισμού εξαρτάται επίσης από την επεξεργασία και τη σύνθεση του προϊόντος. Ελέγχετε την λίστα των συστατικών, αντί να θεωρείτε το στρώμα λαδιού ως απόδειξη καθαρότητας.

Διατηρείται η σάλτσα ταχινιού για το ίδιο διάστημα με το απλό ταχίνι;

Όχι. Η ανάμειξη του ταχινιού με νερό, λεμόνι ή άλλα υλικά δημιουργεί ένα τρόφιμο με υψηλότερη υγρασία, το οποίο έχει διαφορετικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Οι έτοιμες σάλτσες πρέπει να τοποθετούνται άμεσα στο ψυγείο· η προσθήκη λεμονιού, από μόνη της, δεν εγγυάται την ασφάλεια.

Συμπέρασμα

Ένα στρώμα λαδιού στο ταχίνι αποτελεί, συνήθως, μια αβλαβή φυσική μεταβολή: απλώς ανακατέψτε το ξανά στο μείγμα. Κρίνετε τη φρεσκάδα με βάση τη σωστή αποθήκευση, την απουσία ενδείξεων αλλοίωσης και τις πληροφορίες ασφαλείας του προϊόντος και όχι μόνο με βάση τον διαχωρισμό των συστατικών.

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