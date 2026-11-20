Snapshot Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα στις 20/11.

Ο Ψυχογιός υποστηρίζει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και πιθανότατα θα ενταχθεί σε αυτήν.

Η πρώτη επιλαχούσα έδρα ανήκει στον Γιώργο Δέδε, που επίσης έχει προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ και μάλλον δεν θα αποδεχτεί την έδρα.

Η δεύτερη επιλαχούσα, Ελένη Κονομόδη, έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ και δεν έχει αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την έδρα ή ποια στάση θα τηρήσει.

Η έδρα της Κορινθίας βρίσκεται σε αμφιβολία, με πιθανή αντιπαράθεση μεταξύ τριών κομμάτων της κεντροαριστεράς. Snapshot powered by AI

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα την Παρασκευή (20/11) κι όλα δείχνουν ότι οδεύει προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Ψυχογίος, που ήταν εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει τη στήριξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το πιθανότερο σενάριο είναι η επόμενη μέρα να τον βρει εκεί.

Ωστόσο, το τι θα γίνει με την έδρα που αφήνει κενή, αποτελεί μεγάλο ερώτημα, καθώς ο πρώτος επιλαχών Γιώργος Δέδες έχει επίσης προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο το ενδεχόμενο να μην αποδεχτεί την έδρα.

Έτσι η έδρα θα φτάσει στην δεύτερη επιλαχούσα, τη δικηγόρο Ελένη Κονομόδη, η οποία όμως στο μεταξύ έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ και έχει αναλάβει τη θέση της αναπληρώτριας τομεάρχη Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών.

Η κυρία Κονομόδη, σε επικοινωνία που είχε μαζί της το Newsbomb, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα κρατήσει την έδρα καθώς και το τι στάση θα τηρήσει σε περίπτωση που την αποδεχτεί, τονίζοντας ότι θα λάβει τις αποφάσεις της όταν έρθει η ώρα.

Η έδρα της Κορινθίας λοιπόν πλέον βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ τριών κομμάτων της κεντροαριστεράς.

Διαβάστε επίσης