Snapshot Στο κέντρο της Πάτρας, γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι από πτώση υλικών από κτήριο.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στην οδό Αγίου Νικολάου.

Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων της γυναίκας δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές οι συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στο ύψος της οδού Αγίου Νικολάου, όταν υλικά από εργασίες σε κτήριο έπεσαν πάνω σε γυναίκα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ως αποτέλεσμα της πτώσης των υλικών η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Περαστικοί ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο χωρίς να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η σοβαρότητα των τραυμάτων της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

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