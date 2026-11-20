Snapshot Η Ελλάδα πέτυχε την απορρόφηση του 100% των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξασφαλίζοντας συνολικά 35,95 δισ. ευρώ.

Υλοποιήθηκαν 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, με την ολοκλήρωση 376 ορόσημων και στόχων, καθιστώντας το πρόγραμμα το μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.

Με το Ταμείο χρηματοδοτήθηκαν σημαντικά έργα, όπως η αναβάθμιση νοσοκομείων, η ενεργειακή αναβάθμιση νοικοκυριών, η ψηφιακή εκπαίδευση και η ανανέωση των δημόσιων μεταφορών με ηλεκτρικά λεωφορεία.

Το πρόγραμμα συνέβαλε στην ψηφιοποίηση του κράτους και στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με δράσεις όπως ο Προσωπικός Βοηθός και οι Ψηφιακές Κάρτες Αναπηρίας.

Η ολοκλήρωση του Ταμείου αναγνωρίζεται ως εθνική επιτυχία, με μεθοδολογία σχεδιασμού, παρακολούθησης και λογοδοσίας που θα χρησιμοποιηθεί και για τις μελλοντικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Snapshot powered by AI

Στο 100% επιτεύχθηκε η απορρόφηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ύστερα από σχετική δημοσίευση που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα αξιολογήθηκε θετικά για την επίτευξη του συνόλου των στόχων της στα τέσσερα αιτήματα πληρωμής που υπέβαλε τα τελευταία πέντε χρόνια, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η εξέλιξη αυτή, σημειώνεται, ανοίγει το δρόμο για να εκταμιευτούν 11,32 δισ. ευρώ συνολικά προς τη χώρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του προγράμματος και την αξιοποίηση του συνόλου των 35,95 δισεκατομμυρίων που της αναλογούν. Το τελευταίο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του 2026, μετά και από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές EPC (Economic Policy Committee) και EFC (Economic and Financial Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, συνολικά ολοκληρώθηκαν 172 ορόσημα και στόχοι, 160 για το σκέλος των επιχορηγήσεων και 12 των δανείων. Μέσα σε αυτό το διάστημα, η Ελλάδα υλοποίησε 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, πέτυχε 376 ορόσημα και στόχους και αξιοποίησε το μεγαλύτερο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ενδεικτικά ορισμένα προγράμματα που υλοποιήθηκαν με επιτυχία τα τελευταία πέντε έτη:

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων « Προλαμβάνω », με σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων να εντοπίζονται έγκαιρα.

», με σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων να εντοπίζονται έγκαιρα. Ολοκληρώθηκαν ανακαινίσεις σε 80 δημόσια νοσοκομεία και 146 Κέντρα Υγείας , ενώ αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας .

, ενώ αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, όπως ο . Περισσότερα από 90.000 νοικοκυριά μείωσαν το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών τους με τα προγράμματα « Εξοικονομώ », πάνω από 100.000 νοικοκυριά ενισχύθηκαν για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας, ενώ 13.700 νοικοκυριά απέκτησαν « Φωτοβολταϊκά στη Στέγη ».

», πάνω από 100.000 νοικοκυριά ενισχύθηκαν για την και αντλιών θερμότητας, ενώ 13.700 νοικοκυριά απέκτησαν « ». Στα σχολεία της χώρας εγκαταστάθηκαν 39.194 διαδραστικοί πίνακες και διανεμήθηκαν 177.000 σετ ρομποτικής και STEM , ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

της χώρας εγκαταστάθηκαν , ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Κυκλοφορούν 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Υλοποιήθηκαν περισσότερες από 8.000 παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 146 Δήμους και στις Περιφέρειες, ενώ διαμορφώθηκαν πάνω από 800 έξυπνες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

σε 146 Δήμους και στις Περιφέρειες, ενώ διαμορφώθηκαν πάνω από σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου , όπως το νέο Gov.gr, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων, το myAIGov, απλοποιώντας χιλιάδες καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων.

, όπως το νέο Gov.gr, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων, το myAIGov, απλοποιώντας χιλιάδες καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων. Ενισχύθηκε η κοινωνική πολιτική μέσω του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού της έκδοσης 137.000 Ψηφιακών Καρτών Αναπηρίας .

της έκδοσης 137.000 . Περισσότερες από 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχορηγήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία, εξοικονόμηση ενέργειας, απασχόληση 50.000 ανέργων .

επιχορηγήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία, εξοικονόμηση ενέργειας, . Από το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου κινητοποιούνται επενδύσεις 46 δισ. ευρώ σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, καθώς προβλέπεται και η χρηματοδότηση νέων χαμηλότοκων δανείων με επιτόκιο 0,35%, και εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

με επιτόκιο 0,35%, και εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ταυτόχρονα μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ, αναμένεται ότι θα βρουν πρώτη κατοικία 15.000 δικαιούχοι, οι οποίοι θα προστεθούν στα πάνω από 24.000 νοικοκυριά που ήδη απέκτησαν στέγη μέσα από τα προγράμματα Σπίτι μου Ι και ΙΙ, πληρώνοντας δόση δανείου ανάλογη με ένα μέσο ενοίκιο.

Σκέρτσος: Εθνική επιτυχία η ολοκλήρωση του ΤΑΑ

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης -με την σφραγίδα πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- είναι μια εθνική επιτυχία. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας και τον πληθυσμό της.

Αξιοποιεί πλήρως τα 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πριν από πέντε χρόνια, πολλοί αμφέβαλλαν αν η ελληνική διοίκηση μπορεί να υλοποιήσει ένα τόσο απαιτητικό και γιγαντιαίο εγχείρημα με πολλά και αυστηρά ορόσημα και ασφυκτικές προθεσμίες. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 376 ορόσημα και στόχοι, ολοκληρωμένα.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι αλλαγές που οι πολίτες ήδη ζουν στην καθημερινότητα τους όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η ψηφιοποίηση του κράτους, ο Προσωπικός Βοηθός και το πρόγραμμα "Προλαμβάνω" με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε εκατομμύρια πολίτες.

Και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες έμεναν στα χαρτιά. Το ΤΑΑ αφήνει ως παρακαταθήκη και την μέθοδο που οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωσή του: σχεδιασμός με μετρήσιμους στόχους, συντονισμός, παρακολούθηση της υλοποίησης βήμα-βήμα και λογοδοσία για το αποτέλεσμα. Με αυτή τη μέθοδο συνεχίζουμε για την υλοποίηση των τελευταίων 90 προτεραιοτήτων του κυβερνητικού έργου το επόμενο εξάμηνο. Το είπαμε, το κάνουμε.»

Παπαθανάσης: Υλοποίηση εκατοντάδων έργων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την επικράτεια

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: « Η τελική θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε καταθέσει η Ελλάδα, έρχεται να επιβεβαιώσει σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο και με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι η χώρα μας κατάφερε να πετύχει όλους τους στόχους και τα ορόσημα που είχαν τεθεί, προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, να απορροφηθεί το 100% των κονδυλίων, ύψους 36 δισ. ευρώ, που εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωτοστατώντας μάλιστα, στη δημιουργία του Ταμείου.

Η επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, η υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτίζεται όχι τόσο με την απόλυτη διάψευση όλων εκείνων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι προέβλεπαν μια "χαμένη ευκαιρία" για την Πατρίδα. Ταυτίζεται με την υλοποίηση εκατοντάδων έργων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ταυτίζεται με την ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Ταυτίζεται με τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Ταυτίζεται, παράλληλα, με μια ισχυρή παρακαταθήκη για το αύριο, με στόχο την Ελλάδα του 2030, την επιτάχυνση της μετουσίωσης της συλλογικής προόδου σε ατομική ευημερία. Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Διοικητή και τα στελέχη της ΕΥΣΤΑ καθώς και όλες και όλους εκείνους, εντός και εκτός Κυβέρνησης, που με καθημερινή στοχοπροσήλωση, συμμετείχαν ενεργά και αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεών μας.»

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