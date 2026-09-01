Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλη Σεπτεμβρίου του τελικό αίτημα για επιπλέον €6,7 δισ.

Snapshot Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των έργων και μεταρρυθμίσεων για το τελικό ελληνικό αίτημα εκταμίευσης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου.

Τα έργα αφορούν 117 ορόσημα και στόχους επιχορηγήσεων και 6 ορόσημα δανειακού σκέλους.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 8ο αίτημα επιχορηγήσεων και το 7ο αίτημα δανείων, συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ.

Το 9ο και τελικό αίτημα επιχορηγήσεων και το 8ο και τελικό αίτημα δανείων, ύψους 6,7 δισ. ευρώ, θα υποβληθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Τα τελικά αιτήματα περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου , η διαδικασία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τα ορόσημα και τους στόχους του τελικού ελληνικού αιτήματος εκταμίευσης πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτεί το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόκειται για παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε 117 ορόσημα και στόχους του σκέλους των επιχορηγήσεων και σε 6 ορόσημα του δανειακού σκέλους.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 8ου επαυξημένου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και του 7ου αιτήματος πληρωμής δανείων, τα οποία περιλαμβάνουν 49 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 4,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 866 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 3,68 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι θα υποβληθούν το 9ο και τελικό αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 8ο και τελικό αίτημα πληρωμής δανείων. Τα αιτήματα αυτά περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε πόρους ύψους 6,7 δισ. ευρώ.

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