Τι αλλάζει με τα €36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης: Ο Μητσοτάκης εξηγεί με το πρώτο ΑΙ βίντεο

«Το “Ελλάδα 2.0” ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε, δεν ολοκληρώνεται μαζί του γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας, δεν έχει ημερομηνία λήξης», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τι αλλάζει με τα €36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης: Ο Μητσοτάκης εξηγεί με το πρώτο ΑΙ βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» ύψους 36 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους και προκάλεσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.
  • Η αύξηση του ΑΕΠ ξεπέρασε τις προβλέψεις, φτάνοντας τις 11 ποσοστιαίες μονάδες το 2021, ενώ δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 νέες θέσεις εργασίας αντί των αναμενόμενων 180.000.
  • Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησε την ψηφιοποίηση του κράτους, τη μείωση της φοροδιαφυγής, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και την αναβάθμιση του δικαστικού συστήματος με μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης κατά 50%.
  • Η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και δίκτυα, ενώ ολοκληρώθηκε η κτηματογράφηση στο 99%, έργο που είχε καθυστερήσει δεκαετίες.
  • Με πόρους του Ταμείου αναβαθμίστηκαν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και σχολεία, ενώ αποδείχθηκε η ικανότητα της χώρας να διαχειρίζεται και να ολοκληρώνει σύνθετα προγράμματα χωρίς απώλειες χρημάτων.
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Με ένα πρωτοποριακό βίντεο animation video, δημιουργημένο εξ ολοκλήρου με Τεχνητή Νοημοσύνη, και με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει τις αλλαγές που έφερε το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν και τα οφέλη που αποκόμισε η χώρα μας.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τις αλλαγές που έφερε το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»:

Σήμερα 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το «Ελλάδα 2.0», το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα ύψους 36 δισ. ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους.

Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες, το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας.

Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω.

Το 2021 προβλέψαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 2021 προβλέπαμε ότι, στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές με POS, με απλά λόγια οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιγα της φοροδιαφυγής.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δρομολογήσαμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερωρίες που προηγουμένως δεν καταγραφόταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του Κράτους, έτσι από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες, από το gov.gr έως την ψηφιακή υγεία.

Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας επενδύοντας στις ΑΠΕ και στα δίκτυα και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις, και σε ΑΠΕ και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε περίπου κατά 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη δικαιοσύνη χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιτέλους η χώρα απέκτησε Κτηματολόγιο. Το 2019 η κτηματογράφηση ήταν στο 39%, σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάσαμε τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.

Και ίσως το σημαντικότερο: Η Ελλάδα που για δεκαετίες καθυστερούσε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ολοκληρώνει ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα στην ώρα του χωρίς τελικά να χάσει ούτε ένα ευρώ.

Το «Ελλάδα 2.0» ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε, δεν ολοκληρώνεται μαζί του γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός, το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.

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