Χατζηδάκης για την έγκριση του Ελληνικού προγράμματος για το Κλιματικό Ταμείο: «Δεν έτυχε… Πέτυχε»

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Το ελληνικό σχέδιο ήταν ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως το νέο «Εξοικονομώ» για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, παρεμβάσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά και επενδύσεις σε ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η έγκριση αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και συντονισμού των συναρμόδιων υπουργείων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ποιότητα και την αρτιότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων του ελληνικού προγράμματος. Snapshot powered by AI

Στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού προγράμματος για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αναφέρεται με ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι το ελληνικό σχέδιο, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, ήταν ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν, ενώ δίνει έμφαση στο κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων που περιλαμβάνει. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρεμβάσεις στέγασης για ευάλωτα νοικοκυριά, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και επενδύσεις σε ηλεκτρικά λεωφορεία και συρμούς Μετρό.

«Δεν έτυχε… Πέτυχε!», σημειώνει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στον σχεδιασμό και την έγκριση του ελληνικού προγράμματος και τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ποιότητα και την αρτιότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

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