Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Αυξάνεται κατά €100 το επίδομα θέρμανσης – Τα έργα που εντάσσονται

Snapshot Το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με προϋπολογισμό 5,3 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υλοποιηθεί από το 2026 έως το 2032.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής, στεγαστικής και μεταφορικής φτώχειας για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Έργα που ξεκινούν το 2026 περιλαμβάνουν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα και προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων.

Από το 2027 θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, η δημιουργία one stop shops, η αναβάθμιση φοιτητικών εστιών και η βελτίωση προσβασιμότητας σε μέσα μεταφοράς.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι το σχέδιο αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό εργαλείο, με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Snapshot powered by AI

Με συνολικούς πόρους 5,3 δισ. ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής, στεγαστικής και μεταφορικής φτώχειας, με έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα ενεργοποιηθεί άμεσα, εντός του 2026, και θα διαρκέσει έως το 2032.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, η κοινωνική στέγαση, η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ηλεκτρικά οχήματα.

Τα έργα που ξεκινούν το 2026

Κοινωνική στέγαση: Προωθείται η αξιοποίηση τριών πρώην στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με στόχο την κατασκευή περίπου 2.350 διαμερισμάτων για ευάλωτα νοικοκυριά. Παράλληλα, αναζητούνται δημόσια κτίρια που μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες, ώστε να δημιουργηθούν ακόμη περίπου 400 κοινωνικές κατοικίες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 490 εκατ. ευρώ.

Προωθείται η αξιοποίηση τριών πρώην στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με στόχο την κατασκευή περίπου 2.350 διαμερισμάτων για ευάλωτα νοικοκυριά. Παράλληλα, αναζητούνται δημόσια κτίρια που μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες, ώστε να δημιουργηθούν ακόμη περίπου 400 κοινωνικές κατοικίες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 490 εκατ. ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων: Με προϋπολογισμό 395 εκατ. ευρώ, προβλέπονται παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 12.000 επιχειρήσεις.

Με προϋπολογισμό 395 εκατ. ευρώ, προβλέπονται παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 12.000 επιχειρήσεις. «Κοινωνικό leasing» ηλεκτρικών οχημάτων: Ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να μισθώνουν ηλεκτρικό όχημα με μηνιαίο μίσθωμα έως 150 ευρώ. Η επιδότηση φτάνει έως τις 12.500 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για οικογένειες με μέλος ΑμεΑ. Το μέτρο, προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε 15.000 νοικοκυριά.

Ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να μισθώνουν ηλεκτρικό όχημα με μηνιαίο μίσθωμα έως 150 ευρώ. Η επιδότηση φτάνει έως τις 12.500 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για οικογένειες με μέλος ΑμεΑ. Το μέτρο, προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε 15.000 νοικοκυριά. Νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Προβλέπεται η προμήθεια 211 ηλεκτρικών λεωφορείων, 101 για την Αθήνα και 110 για τη Θεσσαλονίκη, με προϋπολογισμό 129 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η αντικατάσταση παλαιών οχημάτων, η μείωση κατά 15% του χρόνου αναμονής στις στάσεις και η μείωση του λειτουργικού κόστους των αστικών συγκοινωνιών.

Προβλέπεται η προμήθεια 211 ηλεκτρικών λεωφορείων, 101 για την Αθήνα και 110 για τη Θεσσαλονίκη, με προϋπολογισμό 129 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η αντικατάσταση παλαιών οχημάτων, η μείωση κατά 15% του χρόνου αναμονής στις στάσεις και η μείωση του λειτουργικού κόστους των αστικών συγκοινωνιών. Αντικατάσταση ταξί με ηλεκτρικά: Προβλέπεται επιδότηση 20.000 ευρώ για την αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά, με συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ. Για τα προσβάσιμα σε ΑμεΑ ταξί η επιδότηση θα φτάνει τις 29.000 ευρώ. Αρχικά το μέτρο θα εφαρμοστεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα.

Τα έργα που ξεκινούν το 2027

Από το 2027 δρομολογείται ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων:

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων για ευάλωτα νοικοκυριά, με προϋπολογισμό 1,7 δισ. ευρώ.

Δημιουργία 13 one stop shops, ένα ανά Περιφέρεια, για την υποστήριξη νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Δωρεάν έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για περίπου 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης.

Εκσυγχρονισμός 15 φοιτητικών εστιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Κομοτηνή, με όφελος για περίπου 5.600 φοιτητές.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 100 ευρώ ετησίως για 780.000 δικαιούχους, από το 2027 έως το 2032.100% επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια, mobility scooters και hand bikes για περίπου 13.200 άτομα με αναπηρία.

Αναβάθμιση 10 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό και των 24 σταθμών της, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης προσβασιμότητα.Προμήθεια 12 νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθηνών.

Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφερειακούς δήμους.

Βελτίωση της μεταφοράς μαθητών με αναπηρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε 33 σταθμούς του ΟΣΕ.

Απόκτηση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων από πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, καθώς και εγκατάσταση φορτιστών.

Δημιουργία 4.400 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Δημιουργία τεσσάρων νέων γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας μέσω του «ATHENS MOVE» στον Δήμο Αθηναίων, για την κάλυψη περιοχών με αυξημένη οικονομική και μεταφορική ευαλωτότητα.

Οι δηλώσεις Παπαθανάση-Χατζηδάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την έγκριση του ελληνικού σχεδίου «πραγματικά καλή είδηση», σημειώνοντας ότι, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της οικονομίας, δίπλα στο ΕΣΠΑ, τις αγροτικές επιδοτήσεις και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Όπως ανέφερε, τα έργα των 5,3 δισ. ευρώ εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους, από τη στήριξη οικογενειών και μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο ενεργειακό κόστος έως την ενίσχυση της οικοδομής, τη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών. «Είναι λοιπόν ένα σχέδιο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, που θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, χωρίς καθυστερήσεις», υπογράμμισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για «εθνική επιτυχία», τονίζοντας ότι το ελληνικό σχέδιο είναι ένα από τα πρώτα και το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε πόρους που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έγκριση αποτελεί αποτέλεσμα «σωστού σχεδιασμού, μεθοδικής προετοιμασίας και πολύμηνης επιτυχούς διαπραγμάτευσης» με τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Παράλληλα, όπως σημείωσε, το σχέδιο δίνει την απάντηση στο ερώτημα τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαμορφώνοντας προοπτική ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού, του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους, στη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στην προμήθεια οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες και άτομα με αναπηρία.

Τέλος, στην κοινή ανακοίνωση των Γραφείων Τύπου της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εξασφάλισαν την έγκριση του σχεδίου και η πρώτη σε επίπεδο διαθέσιμων πόρων, γεγονός που, όπως αναφέρεται, αποτυπώνει την προετοιμασία και την ποιότητα των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν.