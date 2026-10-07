Διπλός σεισμός 4,1 και 3,9 Ρίχτερ μεταξύ Κάσου και Λσιθίου

Snapshot Δύο σεισμοί μεγέθους 4,1 και 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης μεταξύ Κάσου και Λασιθίου.

Οι σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 14,5 και 12,8 χλμ και επίκεντρο περίπου 28-29 χλμ δυτικά της Κάσου.

Το EMSC κατέγραψε τους δύο πρώτους σεισμούς στα 3,9 Ρίχτερ.

Στις 03:18 ακολούθησε σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Snapshot powered by AI

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,1 και 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) στις 02:43 και στις 02:50, σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Λασιθίου, στο Καρπάθιο πέλαγος.

Το επίκεντρα των σεισμών εντοπίζονται στα 29 χλμ και 28 χλμ., δυτικά της Κάσου.

To εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίζεται στα 14,5 και 12,8 χλμ. αντίστοιχα.

Το EMSC από την πλευρά του, κατέγραψε και τους δύο σεισμούς στα 3,9 Ρίχτερ.

Ακολούθησε στις 03:18, στην ίδια περιοχή, σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ.