Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Η 7η Οκτωβρίου τιμά τους Αγίους Σέργιο και Βάκχο, τον Άγιο Πολυχρόνιο και τον Όσιο Ιωάννη τον Ερημίτη με τους 98 Θεοφόρους Πατέρες της Κρήτης.

Οι 99 Θεοφόροι Πατέρες είναι μια ομάδα ασκητών που, σύμφωνα με την παράδοση, έζησαν και ασκήτευσαν στην Κρήτη.

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος ήταν στρατιωτικοί που μαρτύρησαν λόγω της πίστης τους στον Χριστιανισμό κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Η Εκκλησία τους τιμά ως πρότυπα αφοσίωσης και γενναιότητας, χαρακτηρίζοντάς τους «οπλίτες» της Αγίας Τριάδας και τροπαιοφόρους μάρτυρες. Snapshot powered by AI

Αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται οι Αγίοι Σέργιος και Βάκχος, ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας, αλλά και ο Όσιος Ιωάννης ο Ερημίτης μαζί με τους 98 Θεοφόρους Πατέρες που ασκήτευσαν στην Κρήτη.

Η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Κρήτη, όπου τιμάται η μνήμη των 99 Θεοφόρων Πατέρων, μιας ομάδας ασκητών που, σύμφωνα με την παράδοση, έζησαν και ασκήτευσαν στο νησί.

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος συγκαταλέγονται στους γνωστότερους μάρτυρες της πρώιμης Εκκλησίας και η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι δύο άνδρες υπηρέτησαν σε υψηλές στρατιωτικές θέσεις κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Η πίστη τους στον Χριστιανισμό τούς έφερε αντιμέτωπους με τις αρχές της εποχής και οδηγήθηκαν σε μαρτύριο, παραμένοντας σταθεροί στην πίστη τους.

Η Εκκλησία τούς τιμά ως πρότυπα αφοσίωσης και γενναιότητας, ενώ στο απολυτίκιό τους χαρακτηρίζονται «οπλίτες» της Αγίας Τριάδας και τροπαιοφόροι μάρτυρες.

Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας

Στις 7 Οκτωβρίου τιμάται επίσης ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας.Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και υπήρξε δυναμικός κληρικός, ο οποίος υπερασπίστηκε την ορθόδοξη πίστη σε μια περίοδο έντονων θεολογικών και πολιτικών συγκρούσεων.

Η παράδοση αναφέρει ότι μαρτύρησε για την πίστη του και η Εκκλησία τον τιμά ως Ιερομάρτυρα. Μαζί του μνημονεύονται και δέκα συναθλητές του.

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