Snapshot Αστρονόμοι κατέγραψαν για πρώτη φορά αστέρα που καταβροχθίζει τον συνοδό του σε ένα σύστημα διπλού αστέρα.

Η συγχώνευση συνέβη όταν ένας κόκκινος γίγαντας διογκώθηκε και «κατάπιε» τον συνοδό του προκαλώντας έκρηξη φωτός.

Η παρατήρηση έγινε με τη βοήθεια ευαίσθητων τηλεσκοπίων, συμπεριλαμβανομένου του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb της NASA.

Η έκρηξη εκτόξευσε ποσότητα ύλης ίση με περίπου 0,1 έως 0,2 φορές τη μάζα του Ήλιου.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature και η ομάδα συνεχίζει να παρακολουθεί το σύστημα για περαιτέρω εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Οι αστρονόμοι έκαναν μια συγκλονιστική ανακάλυψη αφού παρατήρησαν έναν αστέρα να καταβροχθίζει τον συνοδό του, σε μία περίπτωση «κοσμικού κανιβαλισμού», όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη.

Αυτό συνέβη όταν ένας αστέρας πέθανε και διογκώθηκε σε εκατοντάδες φορές το αρχικό του μέγεθος, καταβροχθίζοντας οτιδήποτε βρισκόταν σε τροχιά κοντά του.

Σε ένα σύστημα διπλού αστέρα – όταν δύο αστέρες περιστρέφονται γύρω από μια κοινή μάζα – ένας αστέρας που πεθαίνει μπορεί να συγχωνευθεί με τον συνοδό του, αλλά οι επιστήμονες δεν είχαν δει ποτέ μέχρι τώρα ένα παράδειγμα αυτής της κοσμικής συνένωσης.

Το να παρατηρήσει κανείς ένα αστέρι εν ώρα δράσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τα φαινόμενα είναι ανεπαίσθητα, όπως δήλωσε ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Βιράζ Καραμπέλκαρ, στο Space.com. «(Είναι) σαν να ρίχνεις ένα κουβά νερό σε έναν τεράστιο ωκεανό», είπε ο Καραμπέλκαρ. «Χρειαζόμαστε ευαίσθητα τηλεσκόπια που να παρακολουθούν τον ουρανό για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καταγράψουμε αυτό το φαινόμενο.»

Ωστόσο, σε μια νέα μελέτη, ο Καραμπελκάρ έμεινε άναυδος όταν η ερευνητική του ομάδα κατέγραψε μια έκλαμψη φωτός σε ένα διπλό σύστημα, με το παρατσούκλι «Bao», η οποία υποδείκνυε μια πιθανή συγχώνευση αστέρων.

Οι ερευνητές μελέτησαν έναν κόκκινο γίγαντα με την ονομασία WNTR23bzdiq, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 εκατομμυρίων ετών φωτός στον γαλαξία της Ανδρομέδας.

Η βραδεία έκρηξη με το άστρο να γίνεται πιο φωτεινό εντοπίστηκε το 2018 και παρατήρησαν ότι σχεδόν έλαμπε το 2023. Καθώς ο συνοδός αστέρας πλησίαζε τον κόκκινο γίγαντα, προκάλεσε τριβή, θερμότητα και φως, σύμφωνα με τους ερευνητές. Στη συνέχεια, οι αστρονόμοι παρατήρησαν μια γιγαντιαία έκρηξη φωτός, ενώ το Διαστημικό Τηλεσκόπιο «James Webb» της NASA παρατήρησε τον αστέρα 47 ημέρες αργότερα, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα να χαρακτηρίσει το φαινόμενο.

Οι ερευνητές πρότειναν ότι η έκρηξη συνέβη όταν ο συνοδός αστέρας – ο οποίος είχε μάζα περίπου 70% της μάζας του Ήλιου – συγκρούστηκε με την καρδιά του γίγαντα.

Ο Καραμπελκάρ ανέφερε ότι η διαδικασία της κατάποσης ενός αστέρα αποτελούσε απλώς μια θεωρία για δεκαετίες, αλλά αυτό το φαινόμενο παρείχε την πρώτη παρατήρηση αυτής της θεωρητικής πρόβλεψης. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η έκρηξη εκτόξευσε ποσότητα ύλης ίση με περίπου 0,1 έως 0,2 φορές τη μάζα του Ήλιου.

Η συγχώνευση δεν είναι η μόνη πιθανή αιτία της έκρηξης. Ο Καραμπελκάρ ανέφερε ότι η άλλη πιθανότητα είναι τα δύο άστρα να επέζησαν σε μια πολύ πιο σύντομη τροχιά, και η ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του διπλού συστήματος μόλις η έκρηξη ηρεμήσει.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν από τους επιστήμονες την Τρίτη στο περιοδικό Nature.