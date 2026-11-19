Snapshot Η τουρκική αντιπροσωπεία του υπουργείου Άμυνας επισκέφθηκε το ΓΕΕΘΑ από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2026 στο πλαίσιο των ΜΟΕ Ελλάδας–Τουρκίας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Στις 18 Νοεμβρίου η αντιπροσωπεία παρακολούθησε επίδειξη των μέσων και δυνατοτήτων του 747 ΕΤΜΧ στο Λουτράκι.

Η συνεργασία εντάσσεται σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Εν μέσω τεταμένων σχέσεων με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αντιπροσωπεία του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, επισκέφθηκε το ΓΕΕΘΑ από 17 έως 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας–Τουρκίας (ΜΟΕ Ε-Τ), με σκοπό τη διεξαγωγή διμερών επαφών με τη ΔΙΚΑΦΚΑ σε θέματα αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026 την έδρα του 747 ΕΤΜΧ στο Λουτράκι, όπου παρακολούθησε επίδειξη των δυνατοτήτων και των μέσων του ΕΤΑΚ στην αντιμετώπιση περιστατικών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.