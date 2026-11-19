Snapshot Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος απαντά σε δημοσίευμα που τον στοχοποιεί μέσω της αδελφής του και αρνείται τις κατηγορίες για αθέμιτες πρακτικές.

Η αδελφή του, Ισιδώρα Λιάκου, έχει ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και συνεργάζεται νόμιμα με Δήμους εκτός της εκλογικής περιφέρειας του υφυπουργού.

Όλες οι συμβάσεις, οι φορολογικές υποχρεώσεις και το πόθεν έσχες του υφυπουργού και των αδελφών του είναι δημόσια και ελέγξιμα.

Η Ισιδώρα Λιάκου παραιτήθηκε από θέση επιστημονικής συμβούλου πριν την ανάληψη των καθηκόντων του υφυπουργού για αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Ο Βαγγέλης Λιάκος καταγγέλλει την πολιτική στοχοποίηση και ζητά να σταματήσει η ανθρωποφαγία που πλήττει την οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Απάντηση σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας έδωσε ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, το οποίο ανέφερε ότι το γραφείο του στον Ασπρόπυργο, συστεγάζεται με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το εν λόγω λογιστικό γραφείο είχαν επιλέξει για απευθείας αναθέσεις οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κύθηρων.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Λιάκος, «η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται».

«Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου», συνεχίζει στην ανάρτησή του ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς».

Ο ίδιος χαρακτηρίζει «αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων» και τονίζει ότι «η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται.

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου.

Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς.

Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις.

Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων.

Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων.

Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν.

Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

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