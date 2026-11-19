Ορισμένοι παρατηρούν ότι το ένα μάγουλο ή το δέρμα μπροστά από το αυτί τους ιδρώνει ή κοκκινίζει μόλις αρχίσουν να τρώνε, ακόμα και όταν ο χώρος είναι δροσερός.

Μια πιθανή αιτία είναι το σύνδρομο Frey, μια νευρολογική πάθηση, που συχνά εμφανίζεται μετά από χειρουργική επέμβαση κοντά σε σιελογόνο αδένα.

Γιατί το γεύμα προκαλεί εφίδρωση στην μία πλευρά του προσώπου;

Το σύνδρομο Frey, γνωστό και ως ωτοκροταφικό σύνδρομο, οφείλεται σε μια «σύγχυση» των νευρικών σημάτων, η οποία προκύπτει μετά από τραυματισμό των ιστών γύρω από την παρωτίδα (έναν από τους σιελογόνους αδένες).

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, συγκεκριμένα νεύρα δίνουν εντολή στον αδένα αυτόν, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το αυτί, ώστε να αρχίσει να παράγει σάλιο όταν η τροφή εισέρχεται στο στόμα. Μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό, ορισμένες από αυτές τις νευρικές ίνες μπορεί να αναπτυχθούν λανθασμένα, κατευθυνόμενες προς τους ιδρωτοποιούς αδένες και τα μικρά αιμοφόρα αγγεία του γειτονικού δέρματος.

Το αποτέλεσμα είναι ασυνήθιστο: το σήμα για την παραγωγή σάλιου ενεργοποιεί, παράλληλα, την εφίδρωση και την ερυθρότητα (κοκκίνισμα) σε ένα τμήμα του μάγουλου ή του κροτάφου.

Αυτό συμβαίνει συχνότερα μετά από επέμβαση αφαίρεσης μέρους ή ολόκληρης της παρωτίδας. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μετά από άλλους τραυματισμούς ή ιατρικές πράξεις που αφορούν το πρόσωπο και τον τράχηλο (λαιμό).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά σημάδια;

Το χαρακτηριστικό μοτίβο περιλαμβάνει εφίδρωση, αίσθημα θερμότητας ή ερυθρότητα σε μια περιοχή κοντά στο αυτί ή τον κρόταφο κατά τη διάρκεια του φαγητού. Τα συμπτώματα μπορεί να:

Εμφανίζονται όταν το άτομο μασάει ή γεύεται τροφή, ιδιαίτερα αν αυτή είναι όξινη ή πικάντικη.

Εμφανίζονται ακόμα και στην μυρωδιά ή στη σκέψη του φαγητού.

Εντοπίζονται στην πλευρά του προσώπου όπου έγινε η επέμβαση, μερικές φορές μήνες ή και χρόνια μετά από αυτήν.

Κυμαίνονται από μια ανεπαίσθητη υγρασία έως έντονη εφίδρωση που καθιστά το γεύμα δυσάρεστο.

Η εφίδρωση κατά την κατανάλωση ενός πολύ ζεστού ή πικάντικου φαγητού δεν συνιστά, από μόνη της, σύνδρομο Frey. Το συγκεκριμένο σημείο εμφάνισης, η επαναλαμβανόμενη φύση του φαινομένου και το ιατρικό ιστορικό έχουν μεγαλύτερη σημασία από ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Μήπως πρόκειται για τροφική αλλεργία;

Η εντοπισμένη εφίδρωση ή ερυθρότητα δεν επαρκεί για τη διάγνωση καμίας από τις δύο καταστάσεις. Το σύνδρομο Frey περιορίζεται συνήθως σε μια συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος και συνδέεται με την ενεργοποίηση της σιελόρροιας (παραγωγής σάλιου).

Αντιθέτως, οι τροφικές αλλεργίες μπορεί να προκαλέσουν κνίδωση (φαγούρα και εξανθήματα), πρήξιμο ή αναπνευστικά συμπτώματα. Η ξαφνική διόγκωση της γλώσσας ή του λαιμού, η δυσκολία στην αναπνοή ή η λιποθυμία μετά το φαγητό απαιτούν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Αυτά τα σημάδια δεν πρέπει ποτέ να αποδίδονται λανθασμένα στο σύνδρομο Frey.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμπτωμάτων που εντοπίζονται στην μία πλευρά, ένας ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) μπορεί να εξετάσει το ιστορικό προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων ή τραυματισμών. Εάν κριθεί απαραίτητο, ένα τεστ αμύλου-ιωδίου (starch-iodine test) μπορεί να δείξει με ακρίβεια τα σημεία του δέρματος όπου εμφανίζεται εφίδρωση μετά την λήψη τροφής. Πρόκειται για κλινική εξέταση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρηθεί στο σπίτι.

Απαιτεί θεραπεία το σύνδρομο Frey;

Συνήθως όχι, όταν τα συμπτώματα είναι ήπια. Γενικά, η κατάσταση δεν είναι επικίνδυνη, αν και η ορατή εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει αμηχανία ή να επηρεάσει την καθημερινότητα.

Εάν χρειαστεί, οι ιατροί μπορεί να συστήσουν συγκεκριμένα τοπικά αντιιδρωτικά σκευάσματα ή φάρμακα για την μείωση της τοπικής εφίδρωσης. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενέσεις αλλαντοτοξίνης (botulinum toxin) μπορούν να αναστείλουν την παραγωγή ιδρώτα στην πληγείσα περιοχή για αρκετούς μήνες. Η δράση τους σταδιακά εξασθενεί, οπότε ενδέχεται να απαιτηθεί επανάληψη της θεραπείας.

Η θεραπεία απαιτεί αξιολόγηση από ειδικό, καθώς η περιοχή του προσώπου είναι ευαίσθητη και οι ενέσεις ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Σπάνια απαιτείται περαιτέρω χειρουργική επέμβαση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να εμφανιστεί το σύνδρομο Frey αν δεν έχω υποβληθεί ποτέ σε χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο;

Ναι, αν και μια προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην παρωτίδα αποτελεί την πιο συνηθισμένη αιτία. Άλλοι τραυματισμοί μπορούν επίσης να το προκαλέσουν, ενώ η εφίδρωση κατά τη διάρκεια των γευμάτων ενδέχεται μερικές φορές να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως η νευρική δυσλειτουργία, που σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη. Μην επιχειρείτε να βγάλετε διάγνωση μόνοι σας βασιζόμενοι μόνο στο σύμπτωμα.

Μπορεί το σύνδρομο Frey να εμφανιστεί σε παιδιά;

Σπάνια. Στα μικρά παιδιά, μπορεί να εκδηλωθεί κυρίως ως ερυθρότητα στην μία πλευρά του μάγουλου κατά τη διάρκεια του φαγητού, κάτι που ενδέχεται να εκληφθεί λανθασμένα ως τροφική αλλεργία. Ένας παιδίατρος θα πρέπει να αξιολογήσει τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια, ειδικά όταν η αιτία δεν είναι σαφής.

Συμπέρασμα

Η επαναλαμβανόμενη εφίδρωση μπροστά από το ένα αυτί κατά τη διάρκεια των γευμάτων μπορεί να υποδηλώνει «διασταύρωση» νευρικών σημάτων, παρά κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με το τι τρώει εκείνη τη στιγμή ο/η ασθενής. Η αναγνώριση αυτού του μοτίβου βοηθά στην κατεύθυνση της ιατρικής αξιολόγησης, ενώ η θεραπεία συνήθως εφαρμόζεται μόνο όταν τα συμπτώματα προκαλούν δυσφορία.

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