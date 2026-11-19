Snapshot Δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Κερατέα το απόγευμα της Πέμπτης.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη.

Παραμένει άγνωστο αν εμπλέκεται άλλο όχημα ή αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο για άγνωστο λόγο.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κερατέα, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο άτυχοι αναβάτες, κινούμενη επί της λεωφόρου Λαυρίου στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με το Mesogianews.gr αρχικά, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν στο δυστύχημα εμπλέκεται και άλλο όχημα ή αν ο οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο της μηχανής. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

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