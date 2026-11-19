Snapshot Ένας 71χρονος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε στον δρόμο από Γάζι προς Καλέσα.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε περίφραξη με ελιά.

Η ακριβής αιτία θανάτου θα καθοριστεί μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή ένας 71χρονος άνδρας το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, άνδρας άκουσε ένα δυνατό θόρυβο στον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται του μετόχι του και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Αυτοκίνητο που κινούνταν στο δρόμο από Γάζι προς Καλέσσα, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στην περίφραξη όπου βρισκόταν μία ελιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο οδηγός ο οδηγός υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα το ατύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 71χρονος έχει καταγωγή από χωριό της ευρύτερης περιοχής.

Περισσότερα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του θα δείξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής η οποία έχει παραγγελθεί.

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