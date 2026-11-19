Ηράκλειο: Μάζευε όλη τη μέρα ελιές για να του τις κλέψουν το βράδυ – Έφυγαν με 27 σακιά οι κλέφτες
Οι κλέφτες πρόλαβαν τον ιδιοκτήτη που είχε σκοπό σήμερα να αλέσει
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- Ένας ελαιοπαραγωγός στην Άνω Βιάννο έχασε 27 σακιά με ελαιόκαρπο που είχε συλλέξει όλη μέρα.
- Οι κλέφτες έκλεψαν τον ελαιόκαρπο το βράδυ πριν προλάβει ο ιδιοκτήτης να τον αλέσει.
- Η αστυνομία Βιάννου διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Αντιμέτωπος με μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε ένας ελαιοπαραγωγός στην αγροτική περιοχή Καωάλοι της Άνω Βιάννου.
Όπως αναφέρει το viannitika.gr, ο ελαιοπαραγωγός πέρασε μία ολόκληρη ημέρα ραβδίζοντας τις ελιές του με σκοπό να τις αλέσει σήμερα.
Οι κλέφτες όμως παραμόνευσαν και μόλις έπεσε το σκοτάδι έκλεψαν από τον ελαιοπαραγωγό 27 σακιά με ελαιόκαρπο.
Βέβαια, με το ελαιόλαδο να βρίσκεται φέτος σχεδόν στα αζήτητα, αναρωτιέται κανείς ποιο θα είναι το κέρδος των κλεφτών…
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΑΤ Βιάννου που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
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