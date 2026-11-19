Snapshot Ένας ελαιοπαραγωγός στην Άνω Βιάννο έχασε 27 σακιά με ελαιόκαρπο που είχε συλλέξει όλη μέρα.

Οι κλέφτες έκλεψαν τον ελαιόκαρπο το βράδυ πριν προλάβει ο ιδιοκτήτης να τον αλέσει.

Η αστυνομία Βιάννου διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε ένας ελαιοπαραγωγός στην αγροτική περιοχή Καωάλοι της Άνω Βιάννου.

Όπως αναφέρει το viannitika.gr, ο ελαιοπαραγωγός πέρασε μία ολόκληρη ημέρα ραβδίζοντας τις ελιές του με σκοπό να τις αλέσει σήμερα.

Οι κλέφτες όμως παραμόνευσαν και μόλις έπεσε το σκοτάδι έκλεψαν από τον ελαιοπαραγωγό 27 σακιά με ελαιόκαρπο.

Βέβαια, με το ελαιόλαδο να βρίσκεται φέτος σχεδόν στα αζήτητα, αναρωτιέται κανείς ποιο θα είναι το κέρδος των κλεφτών…

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΑΤ Βιάννου που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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