Snapshot Σε στάβλο στο Μονοφάτσι Ηρακλείου βρέθηκε οπλοστάσιο με πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες και εκατοντάδες φυσίγγια.

Συνελήφθησαν ένας 17χρονος, οι γονείς του και ένας 18χρονος φίλος του, με κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος είχε προηγούμενα με την Αστυνομία για πυροβολισμό αυτοκινήτου του νονού του λόγω διαφωνίας για όρια χωραφιού.

Κατασχέθηκαν 2 πολεμικά τυφέκια, 3 χειροβομβίδες, 590 φυσίγγια, ξιφολόγχη, μαχαίρια και ποιμενική ράβδος.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία. Snapshot powered by AI

Ένα μικρό οπλοστάσιο, που περιλάμβανε πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες και εκατοντάδες φυσίγγια, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε στάβλο στην ευρύτερη περιοχή του Μονοφατσίου, στον Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου, στην Κρήτη το πρωί της Πέμπτης .

Σύμφωνα με το cretalive η επιχείρηση οργανώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων και το ΤΑΕ Μεσαράς, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες και σε παλιό χάλασμα που χρησιμοποιούνταν ως ποιμνιοστάσιο από την οικογένεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων: ενός 17χρονου, του 68χρονου πατέρα του, της 46χρονης μητέρας του - η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου- καθώς και ενός 18χρονου φίλου του.

Το πρόσφατο περιστατικό με τον νονό του

Ο 17χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Στα τέλη Οκτωβρίου φέρεται να είχε πυροβολήσει το παλιό αυτοκίνητο του νονού του, λόγω διαφωνίας για τα όρια χωραφιού της οικογένειάς του. Τότε είχε διαφύγει της σύλληψης και αναζητούνταν από την Αστυνομία, μαζί με ακόμη έναν νεαρό, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται και για υποθέσεις ζωοκλοπής στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τις έρευνες σε οικίες και στο ποιμνιοστάσιο βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

2 πολεμικά τυφέκια

3 χειροβομβίδες

590 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

1 ξιφολόγχη

2 μαχαίρια

1 ποιμενική ράβδος

1 κινητό τηλέφωνο

Οι τέσσερις συλληφθέντες, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

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