Μάνδρα - Χειροπέδες σε 56χρονο: Είχε μετατρέψει το σπίτι-οπλοστάσιο σε παράνομο εκτροφείο ζώων

Snapshot Στη Μάνδρα συνελήφθη 56χρονος που είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο και παράνομο εκτροφείο ζώων.

Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32 όπλα, 7.477 φυσίγγια, σφαιρίδια αεροβόλου, σπαθιά, διόπτρες και τσεκούρια.

Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και ένα άλογο που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ευζωίας ζώων και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Επιβλήθηκαν στον δράστη τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Snapshot powered by AI

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο με δεκάδες τουφέκια, καραμπίνες, ημιαυτόματα και πιστόλια εντόπισαν οι Αρχές στη Μάνδρα και πέρασαν χειροπέδες στον 56χρονο ιδιοκτήτη του. Συν τοις άλλοις, ο συλληφθείς είχε μετατρέψει το σπίτι-οπλοστάσιο σε παράνομο εκτροφείο ζώων.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.

Η επέμβαση των αστυνομικών οδήγησε στην ασφαλή απομάκρυνση 9 σκύλων, 4 κουταβιών κι ενός αλόγου που διαβιούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Παράλληλα, εντός της οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 32 όπλα, 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 5 σπαθιά, 7 διόπτρες και 2 τσεκούρια.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.