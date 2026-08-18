Διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή του Λόφου Στρέφη - Δύο συλλήψεις αλλοδαπών, δείτε το βίντεο

Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στην περιοχή του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 30 και 19 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Επιπλέον συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα για κατοχή μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν σε έλεγχο τους δύο πρώτους συλληφθέντες τη στιγμή που παρέδωσαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών σε δύο άλλους αλλοδαπούς.

Στη θέα των αστυνομικών οι δύο διακινητές επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας και οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων.

Τι εντοπίστηκε

Στο σημείο της αγοραπωλησίας βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένες κάτω από ξερά χόρτα, 45 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 66 γραμμαρίων, μαχαίρι καθώς και το χρηματικό ποσό των 55 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.