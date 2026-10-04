Ήπειρος: Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο όρος Νεμέρτσικα

Snapshot Ένας 42χρονος κυνηγός αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής στο όρος Νεμέρτσικα.

Ο άνδρας είχε πάει στην περιοχή μαζί με άλλους τρεις κυνηγούς από το Αγρίνιο.

Μετά από πολύωρη επιχείρηση έρευνας συμμετείχαν 15 πυροσβέστες, μέλη ειδικών ομάδων και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε σώος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της Παρασκευής στο όρος Νεμέρτσικα, κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πωγωνίου, στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη τρεις κυνηγούς από το Αγρίνιο. Όταν οι σύντροφοί του διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του και δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, ειδοποίησαν τις Αρχές.

Ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση έρευνας στην ορεινή περιοχή, στην οποία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου, καθώς και μέλη της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» Ηπείρου. Στις έρευνες συνέδραμαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε τελικά σώος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του.