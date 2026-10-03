Κρήτη: Πώς αντιμετώπιζαν τον πονόδοντο στα χρόνια της Κατοχής
Τα σκληρά γιατροσόφια της Κατοχής για έναν πονόδοντο
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Μια εικόνα από την σκληρή περίοδο των κατοχικών χρόνων στην Κρήτη, έρχεται στο φως από μαρτυρίες κατοίκων του Χαμεζίου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχάλης και η κ. Καλλιόπη περιγράφουν τις πρακτικές που κατέφευγαν τότε οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν πράγματα τα οποία στη σημερινή εποχή μοιάζουν δεδομένα.
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