Κρήτη: Πώς αντιμετώπιζαν τον πονόδοντο στα χρόνια της Κατοχής

Μια εικόνα από την σκληρή περίοδο των κατοχικών χρόνων στην Κρήτη, έρχεται στο φως από μαρτυρίες κατοίκων του Χαμεζίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχάλης και η κ. Καλλιόπη περιγράφουν τις πρακτικές που κατέφευγαν τότε οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν πράγματα τα οποία στη σημερινή εποχή μοιάζουν δεδομένα.

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