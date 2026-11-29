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Ώρες αγωνίας βιώνουν η σύζυγος και οι συνάδελφοι του νεαρού ναυτικού που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας του Φλοίσβου, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι θυελλώδεις άνεμοι, ο έντονος κυματισμός και η βροχόπτωση δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του ναυτικού μέσα από μαρτυρίες και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας.

Οι αναπάντητες κλήσεις που σήμαναν συναγερμό

Όλα άρχισαν όταν η σύζυγος του ναυτικού προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, χωρίς εκείνος να απαντά.

Η ανησυχία της την οδήγησε να επικοινωνήσει με συνάδελφό του, ο οποίος εργάζεται ως καπετάνιος στη θαλαμηγό όπου απασχολείται ο αγνοούμενος.

Όταν ο συνάδελφός του έφτασε στο σκάφος για την αλλαγή της βάρδιας, διαπίστωσε ότι ο ναυτικός δεν βρισκόταν εκεί. Ωστόσο, τα προσωπικά του αντικείμενα, τα ρούχα, τα παπούτσια και το κινητό του τηλέφωνο παρέμεναν μέσα στη θαλαμηγό.

«Και κύμα και βροχή. Δεν ξέρω τώρα... Το πρωί που πήγε το παιδί να αλλάξει βάρδια, μπήκε μέσα και όλα τα ρούχα και τα παπούτσια και το κινητό (σ.σ. ήταν εκεί)», δήλωσε η σύζυγος του αγνοούμενου στο Star.

Η απουσία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχε αφήσει πίσω του τα προσωπικά του αντικείμενα, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αρμόδιες Αρχές.

Τι αποκάλυψαν οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των ερευνών αποδείχθηκε το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της μαρίνας του Φλοίσβου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι Αρχές, εξετάζοντας τις καταγραφές, εντόπισαν τις τελευταίες κινήσεις του ναυτικού κατά την προσπάθειά του να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και ιδιώτη δύτη, ενώ η μαρίνα έχει αποκλειστεί.

Το έργο των διασωστών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω της κακοκαιρίας «Άργος», η οποία πλήττει την Αττική με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο έντονος κυματισμός και οι δυσμενείς συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή αποτελούν πρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια και οι συνάδελφοί του περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε εξέλιξη από τις έρευνες.

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