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Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη δράση της 36χρονης influencer, λογίστριας και μητέρας τριών παιδιών από την Εκάλη, καθώς μετά τη γυναίκα βουλευτή και τον ιερέα, φαίνεται πως στα δίχτυα της έπεσε και ένας γιατρός των βορείων προαστίων. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε αποκλειστικά στο MEGA, κατέβαλε το ποσό των 37.000 ευρώ προκειμένου να προμηθευτεί πολυτελές αυτοκίνητο από το εξωτερικό, το οποίο ωστόσο δεν παρέλαβε ποτέ.

«Η γυναίκα μου μίλαγε μαζί της ως λογίστρια, κατά κύριο λόγο και ότι είχε τρία λογιστικά γραφεία, δεν είναι μόνο αυτή έτσι, είναι ο άντρας της και από πίσω κρύβεται αρκετός κόσμος, εμένα μου ‘χει πάρει 37.000 ευρώ. Έχουνε στήσει κάποιες εταιρείες, εμένα εμφανίστηκε ως έμπορος εισαγωγής αυτοκινήτων, συμφωνήσαμε να μου φέρει κάποιο αυτοκίνητο από το εξωτερικό, που σε αυτές τις περιπτώσεις προκαταβάλλεις τα λεφτά για να μπορέσει να γίνει η εξαγορά του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο δεν ήρθε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός. Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφος της 36χρονης ανήρτησε βίντεο στο οποίο παραδέχεται ότι γνώριζε για τη δράση της, απορρίπτοντας ωστόσο οποιαδήποτε δική του εμπλοκή στις καταγγελλόμενες απάτες.

Η εικόνα της χλιδής και όσα κρύβονταν πίσω από τη βίλα της Εκάλης

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 36χρονη προβαλλόταν όχι μόνο ως influencer, αλλά και ως οικονομολόγος και λογίστρια που παρείχε νομικές και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σε Αθήνα, Φλωρεντία και Ντουμπάι. Οι μετακινήσεις με ελικόπτερα, η πολυτελής κατοικία στην Εκάλη και τα ακριβά οχήματα συνέθεταν το προφίλ μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης επιχειρηματία, ωστόσο η περιγραφή του γιατρού στο MEGA αποτυπώνει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα.

«Το σπίτι είναι τεράστιο μας το δείξανε μέσα είναι άδειο εντελώς, είχαν μόνο στρώματα, ελάχιστα έπιπλα πώς έχεις ρε παιδί μου μία οικονομική άνεση και είσαι μόνο με τα στρώματα; Ερχόταν συνέχεια στο σχολείο των παιδιών κάθε δύο μήνες με άλλο αυτοκίνητο, τα οποία όλα τα αυτοκίνητα τα ανακάλυψα μετά, ήταν leasing, στο όνομά του έχει μόνο ένα σαραβαλάκι ΙΧ», υπογράμμισε.

Η υπόθεση της βουλευτή Μαρίας Αθανασίου και η τυχαία σύλληψη

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του MEGA, θύμα της 36χρονης έπεσε και η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η οποία κατά την περίοδο της πανδημίας πείστηκε να επενδύσει σε επιχείρηση στο Κολωνάκι, χάνοντας ποσό που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. «Ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο. Μας φάνηκε καλό και μας έφαγε τα λεφτά. Πάνω από πενήντα χιλιάδες», δήλωσε η βουλευτής.

Η σύλληψη της 36χρονης, η οποία απασχολεί τις αρχές από το 2020, σημειώθηκε εντελώς τυχαία, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός στη βίλα της Εκάλης. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν κατά τον έλεγχο ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία. «Δεν περίμενα όλο αυτό που συνέβη. Δε γνώριζα ότι εκκρεμούσε σε βάρος μου οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση. Η κοινοποίηση της απόφασης, λογικά δεν έγινε στην διεύθυνση όπου διέμενα», υποστήριξε η ίδια, η οποία παραμένει κρατούμενη και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

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