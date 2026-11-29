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Συνεχίζονται τα προβλήματα από την επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος» στην Αττική, με τους θυελλώδεις ανέμους και το ήδη επιβαρυμένο από τις πολύωρες βροχοπτώσεις έδαφος να αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων δέντρων σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στη Νέα Ιωνία, στην οδό Αγίου Γεωργίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου η πτώση δέντρου προκάλεσε υλικές ζημιές τόσο στο πάρκο της περιοχής όσο και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά καταστροφών που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Αττική, με πτώσεις δέντρων πάνω σε οχήματα, διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες και ζημιές σε δημόσιους χώρους.

215 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική

Ενδεικτικά της έκτασης των προβλημάτων είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τα οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αττική έχει δεχθεί συνολικά 295 κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Αναλυτικά, έχουν καταγραφεί:

215 κλήσεις για κοπές δέντρων.

52 για αντλήσεις υδάτων.

22 για αφαιρέσεις αντικειμένων.

3 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διασπορά στην Αττική, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που προκύπτουν από την κακοκαιρία.

Κηφισιά: Δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα

Στην οδό Σαρανταπόρου στην Κηφισιά, μεγάλο δέντρο υποχώρησε και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από την πτώση του κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κινητοποίηση συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο.

Γλυφάδα: Πτώση δέντρου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε η πτώση δέντρου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου, στο ρεύμα προς Βούλα.

Νέα Σμύρνη: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, όπου η πτώση δέντρου είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητο.

Το όχημα βρέθηκε κάτω από τον κορμό του δέντρου, ενώ συνεργείο κινητοποιήθηκε για την απομάκρυνσή του.

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