Με απόφαση του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναστέλλεται για την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. Α4866/27.11.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 110 χλμ./ώρα.

Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού.