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Με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη του αγνοούμενου ναυτικού στον Φλοίσβο, η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να δοκιμάζει την Αττική, αφήνοντας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου πλημμυρισμένους δρόμους, προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες συσσωρεύσεις υδάτων σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, καθώς από τις απογευματινές ώρες αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι τοπικά ενδέχεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ. Ο συνδυασμός του ήδη επιβαρυμένου εδάφους και των θυελλωδών ανέμων εντείνει την ανησυχία για νέες ζημιές, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις υποδομές.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των φαινομένων.

Στη Μαλακάσα έπεσαν 105 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Ενδεικτικά της έντασης της κακοκαιρίας είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, έως τις 15:30 της Κυριακής το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αττική καταγράφηκε στη Μαλακάσα, φτάνοντας τα 105 χιλιοστά.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 105 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 105 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Η παρατεταμένη βροχόπτωση αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, καθώς περιορίζεται σταδιακά η δυνατότητα του εδάφους να απορροφήσει επιπλέον νερό.

Μάλιστα, το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής αναβαθμίστηκε από τη μετεωρολογική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην υψηλότερη βαθμίδα της σχετικής κλίμακας, Κατηγορία 5 – Ακραία.

Φλοίσβος: Αγνοείται ναυτικός, έπεσε στη θάλασσα ενώ προσπαθούσε να δέσει τις θαλαμηγούς

Ένας ναυτικός, μάγειρας σε θαλαμηγό που βρίσκεται ελλιμενισμένη στη μαρίνα στον Φλοίσβο του Φαλήρου, έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται. Ο 31χρονος αγνοείται από το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και δυτών, για τον εντοπισμό του 31χρονου ναυτικού.

Ο 31χρονος είναι μέλος πληρώματος, μάγειρας, θαλαμηγού σημαίας Μάλτας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, προσπάθησε να πηδήξει στη θαλαμηγό, έχασε όμως την ισορροπία του και έπεσε στη θάλασσα.

Πλημμύρες στην παραλιακή και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες σε αρκετούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής εντοπίζονται στις ακόλουθες περιοχές:

Άλιμος : Συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά.

: Συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά. Γλυφάδα : Πλημμυρικά φαινόμενα στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Κωνσταντίνου Καραμανλή.

: Πλημμυρικά φαινόμενα στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Βούλα : Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, κοντά στην οδό Ιωάννη Μεταξά, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων.

: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, κοντά στην οδό Ιωάννη Μεταξά, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων. Πικέρμι – Σπάτα: Διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της οδού Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα.

Διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της οδού Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα. Χαϊδάρι, Πειραιάς, Νίκαια και Βύρωνας: Ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Φούσκωσαν» ο Κηφισός και ο Ιλισσός

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξέλιξη της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, όπου οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ροής του νερού.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στον Ιλισσό, καθώς οι μεγάλοι όγκοι νερού από διαφορετικές περιοχές του λεκανοπεδίου καταλήγουν στους βασικούς αποδέκτες των ομβρίων υδάτων.

Μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες δεν είχαν αναφερθεί φαινόμενα υπερχείλισης του Κηφισού. Ωστόσο, η συνέχιση των βροχοπτώσεων καθιστά αναγκαία τη διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης.

Νέα Ερυθραία: Έπεσε δέντρο στη μέση του δρόμου και καταπλάκωσε ΙΧ - Δείτε εικόνες

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε, λόγω των θυελλώδων ανέμων της κακοκαιρίας Άργος, στην οδό Σαρανταπόρου στη Νέα Ερυθραία.

Το δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα ΙΧ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός, ενώ κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Κηφισιάς και σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάσυρσης του δέντρου.

Ένα όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς κι ακόμη ένα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Δείτε εικόνες:

«Ποτάμια» οι δρόμοι στην Εκάλη – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άτομα από αυτοκίνητο

Αντιμέτωπη με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκεται και η Εκάλη, εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Δρόμοι της περιοχής μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μυρτιάς, στο ύψος του αριθμού 12, όπου η συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί όχημα, με νερά να εισέρχονται στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.

Νέα Ερυθραία: Έπεσε δέντρο στη μέση του δρόμου και καταπλάκωσε ΙΧ - Δείτε εικόνες

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε, λόγω των θυελλώδων ανέμων της κακοκαιρίας Άργος, στην οδό Σαρανταπόρου στη Νέα Ερυθραία.

Το δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα ΙΧ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός, ενώ κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Κηφισιάς και σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάσυρσης του δέντρου.

Ένα όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς κι ακόμη ένα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Δείτε εικόνες:

Κορωπί: Κατάρρευση τμήματος οικίας - Διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο

Τμήμα οικείας κατέρρευσε στο Κορωπί κι αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν κατοικήσιμο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε κάποιο άτομο μέσα την ώρα του συμβάντος.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα της ΕΜΑΚ για να ελέγξουν το κτήριο, βάσει πρωτοκόλλου, ενώ στο σημείο γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία.

Eurokinissi

Συγκεκριμένα έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Γ. Πρίφτη.

Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα συνεχίζονται.

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Ήχησε το 112 – Συναγερμός για τους θυελλώδεις ανέμους

Περίπου στις 14:00 της Κυριακής, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή για την επικράτηση ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων.

Νωρίτερα είχε συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογήσει τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, από αργά το απόγευμα της Κυριακής και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας αναμένονται στην Αττική βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, που τοπικά ενδέχεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Eurokinissi

Η ενίσχυση των ανέμων δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για πτώσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία «Άργος» δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της στην Αττική. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Καθώς θα προχωρά η νύχτα, το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων μετατοπίζεται σταδιακά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στους θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι θα συνοδεύονται από χαμηλές θερμοκρασίες και έντονη αίσθηση ψύχους.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, το επίκεντρο των ισχυρότερων βροχοπτώσεων αναμένεται να μεταφερθεί νοτιότερα, προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί άμεσα η ένταση των ανέμων στην Αττική και στο Αιγαίο.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο για το λεκανοπέδιο είναι ο συνδυασμός του ήδη επιβαρυμένου από τις βροχοπτώσεις εδάφους με τους θυελλώδεις ανέμους. Ακόμη και όταν περιοριστεί η ένταση της βροχής, ο κίνδυνος εκδήλωσης προβλημάτων δεν θα έχει παρέλθει.

Οι Αρχές συστήνουν στους πολίτες να περιορίσουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα, καθώς και τη στάθμευση κάτω από μεγάλα δέντρα.

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