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Τρεις φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, δύο εταιρείες ανακύκλωσης, χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και πληρωμές που ξεπέρασαν τα 87,7 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση των 248 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει μια αλληλουχία ενεργειών που, κατά την κατηγορία, είχε ως τελικό αποτέλεσμα να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος δεν ανταποκρινόταν στο αντικείμενο των προσκλήσεων του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο ίδιο έγγραφο καταγράφονται οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ της ΤΕΧΑΝ και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, οι παρεμβάσεις που αποδίδονται σε μέσα ενημέρωσης, οι ευθύνες που εξετάζονται για την υποβολή και έγκριση των αιτημάτων, αλλά και η πορεία των χρημάτων μετά την εκταμίευσή τους.

Το ποσό των 87.756.542,29 ευρώ αποτελεί το οικονομικό αποτύπωμα των τριών συμβάσεων. Η ΤΕΧΑΝ έλαβε 46.512.684,70 ευρώ για τα πολυκέντρα της Αττικής, 20.479.504,04 ευρώ για εκείνα της Πελοποννήσου και 21.185.715,81 ευρώ για την Κρήτη. Συνολικά, οι τρεις φορείς προχώρησαν στην προμήθεια 248 μονάδων: 130 στην Αττική, 58 στην Πελοπόννησο και 60 στην Κρήτη.

Η εισαγγελική έρευνα δεν εξετάζει, ωστόσο, μόνο τις συμβάσεις και το ύψος των πληρωμών. Αναζητά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το σχέδιο, ποιοι φέρονται να το προώθησαν, ποιοι υπέβαλαν τα αιτήματα χρηματοδότησης και ποιοι είχαν την ευθύνη να ελέγξουν αν οι δαπάνες μπορούσαν να καλυφθούν από το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η σύνδεση των δύο εταιρειών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ο Παναγιώτης Μούργος, διευθύνων σύμβουλος, αντιπρόεδρος και μέτοχος κατά 50% της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, ο Απόστολος Μούργος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχος κατά 50% της ίδιας εταιρείας, ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, και ο εκδότης Ιωάννης Κουρτάκης. Και οι τέσσερις κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ στον Παναγιώτη Μούργο αποδίδεται ηγετικός ρόλος.

Ένα από τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου αφορά τη σχέση της ΤΕΧΑΝ με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Η εισαγγελική αρχή υποστηρίζει ότι οι δύο εταιρείες δεν λειτουργούσαν στην πραγματικότητα ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά ως ενιαίο επιχειρηματικό σχήμα. Η χαρακτηριστική διατύπωση του εγγράφου είναι ότι «φαινομενικά μόνο επιχειρούν ως διαφορετικά εταιρικά σχήματα», ενώ στην πράξη αποτελούσαν «μία κοινή επιχείρηση υπό τον κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση των τριών κατηγορουμένων». Για τον Παναγιώτη Μούργο σημειώνεται ότι είχε «κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών».

Στην ίδια περιγραφή εντάσσεται και ο ρόλος του Ιωάννη Κουρτάκη. Κατά το κατηγορητήριο, τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονταν από τον ίδιο χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή των επιχειρηματικών συμφερόντων των δύο εταιρειών, αλλά και για την άσκηση επιρροής σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνδέει αυτή τη δραστηριότητα με δημοσιεύματα που αφορούσαν την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Πρόκειται για δημοσιεύματα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και της ιστοσελίδας parapolitika.gr, τα οποία καταγράφονται στο κατηγορητήριο για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Στα κείμενα υπήρχαν ονομαστικές αναφορές σε υπαλλήλους του ΕΟΑΝ που χειρίζονταν την αξιολόγηση. Αναφορές γίνονται επίσης στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, τα δημοσιεύματα αποσκοπούσαν στη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και στην άσκηση πίεσης προς τους υπαλλήλους.

Η κρίσιμη απόσταση ανάμεσα στην πρόσκληση και στα μηχανήματα

Το βασικό ζήτημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις χρηματοδοτήσεις είναι η συμβατότητα των πολυκέντρων με το αντικείμενο του προγράμματος. Οι δύο προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στις 16 Μαρτίου και στις 4 Μαΐου 2022, αφορούσαν τη δημιουργία και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, όπως χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο, εκτός συσκευασίας.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα τεχνικά δελτία που υπέβαλαν οι τρεις φορείς περιέγραφαν τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, όμως ο εξοπλισμός που τελικά προκηρύχθηκε αφορούσε συσκευασίες.

Τα πολυκέντρα της ΤΕΧΑΝ ήταν μηχανήματα τύπου Reverse Vending Machines, σχεδιασμένα για την επιστροφή συσκευασιών. Η εισαγγελική θέση είναι ότι οι συσκευασίες υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και δεν αποτελούσαν αντικείμενο των συγκεκριμένων προσκλήσεων. Επομένως, κατά την κατηγορία, οι δαπάνες για την προμήθεια των συγκεκριμένων μηχανημάτων δεν ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκε το κόστος. Οι προϋπολογισμοί των έργων στηρίχθηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε προσφορές της ΤΕΧΑΝ και της ENVIPCO. Για την Πελοπόννησο και την Κρήτη χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον στοιχεία από προϋπολογισμούς άλλων διακηρύξεων, οι οποίοι βασίζονταν επίσης στις ίδιες προσφορές. Η εισαγγελική αρχή αντιπαραβάλλει τις τιμές των 290.000 έως 310.000 ευρώ ανά μηχάνημα με το εύρος των 30.000 έως 70.000 ευρώ που, κατά την εκτίμησή της, αντιστοιχούσε τότε στην αγορά για ανάλογο εξοπλισμό.

Υπό εξέταση τίθεται και ο τρόπος με τον οποίο είχαν δηλωθεί οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Στα αιτήματα χρηματοδότησης οι ΦΟΔΣΑ εμφανίζονταν ως πάροχοι των υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των υλικών. Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενοι όροι δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Για τον ΕΔΣΝΑ, τα υλικά έπρεπε να μεταφέρονται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης της Δυτικής Αττικής, ενώ για τους φορείς της Πελοποννήσου και της Κρήτης στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Στην Αττική, ωστόσο, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση εμφανίζεται τελικά ως πάροχος των υπηρεσιών, βάσει συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε στις 5 Αυγούστου 2022 από τον Βασίλειο Κόκκαλη και τον Παύλο Ραβάνη.

Οι αιτήσεις, οι εγκρίσεις και οι πληρωμές

Η κατανομή των 248 μονάδων αποτυπώνεται σε τρεις διαφορετικές διαδικασίες. Για την Αττική, ο Β.Κ. υπέβαλε στις 27 Μαΐου 2022 πέντε τεχνικά δελτία για την προμήθεια 90 πολυκέντρων. Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΔΣΝΑ και ΤΕΧΑΝ είχε υπογραφεί ήδη από τις 28 Δεκεμβρίου 2021 και είχε συνολικό κόστος 33.312.600 ευρώ. Οι συμβάσεις για τις 90 μονάδες υπογράφηκαν στις 17 Ιουνίου 2022, ενώ στις 5 Ιουλίου ακολούθησαν οι συμβάσεις για ακόμη 40, μέσω του δικαιώματος προαίρεσης. Οι πληρωμές προς την ΤΕΧΑΝ έφτασαν τα 46.512.684,70 ευρώ.

Στην Πελοπόννησο, ο Σ.Α. υπέβαλε στις 2 Αυγούστου 2022 αίτηση ένταξης για 58 πολυκέντρα. Η ΤΕΧΑΝ αναδείχθηκε ανάδοχος, καθώς είχε καταθέσει τη μοναδική παραδεκτή προσφορά. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 18 Ιουλίου 2023 και είχε προϋπολογισθείσα αξία 17,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι πληρωμές προς την εταιρεία ανήλθαν σε 20.479.504,04 ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία υποβλήθηκε και το τεχνικό δελτίο για την Κρήτη, από τον Ζ.Κ., για την προμήθεια 60 μονάδων. Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα με απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 και η σύμβαση με την ΤΕΧΑΝ υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 2023. Η προϋπολογισθείσα αξία ήταν 17.670.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ οι πληρωμές έφτασαν τα 21.185.715,81 ευρώ.

Ποιοι είναι οι φυσικοί αυτουργοί;

Στο κατηγορητήριο, οι τρεις πρόεδροι των φορέων περιγράφονται ως τα πρόσωπα που υπέβαλαν τα τεχνικά δελτία με τα μη ορθά στοιχεία. Πρόκειται για τον Β.Κ., τότε πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, τον Σ.Α., πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, και τον Ζ.Κ., πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ.

Στους Παναγιώτη Μούργο, Απόστολο Μούργο και Παύλο Ραβάνη αποδίδεται ηθική αυτουργία στην απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, καθώς φέρονται να προκάλεσαν στους τρεις προέδρους την απόφαση να υποβάλουν τα συγκεκριμένα στοιχεία «με πειθώ και φορτικότητα με παραινέσεις και προτροπές». Το έγγραφο διευκρινίζει ότι οι πρόεδροι «τέλεσαν πράγματι εκείνοι εξακολουθητικά» την πράξη, χαρακτηρίζοντάς τους, ωστόσο, «χωριστά διερευνώμενους».

Η έρευνα επεκτείνεται και στο στάδιο της έγκρισης των χρηματοδοτήσεων. Για απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται δύο υπηρεσιακοί παράγοντες: ο Γ.Ζ., Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, και ο Ν.Μ., προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στον πρώτο αποδίδεται ότι εξέδωσε τις πράξεις ένταξης των προτάσεων, έπειτα από θετική εισήγηση του δεύτερου.

Κατά την εισαγγελική περιγραφή, οι δύο υπηρεσιακοί παράγοντες δεν άσκησαν τις αρμοδιότητές τους ως προς την αξιολόγηση των προτάσεων και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών. Ειδικά για τον Ν.Μ. αναφέρεται ότι συνέχισε να εγκρίνει αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 87.756.542,29 ευρώ, παρότι είχε ενημερωθεί με επιστολές αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προβλήματα συμβατότητας των πράξεων με τους όρους του προγράμματος. Στους τρεις επιχειρηματίες αποδίδεται και σε αυτό το σκέλος ηθική αυτουργία.

Οι μεταφορές χρημάτων , η αγορά ακινήτων και η κατηγορία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Μετά τις πληρωμές προς την ΤΕΧΑΝ, το κατηγορητήριο ακολουθεί τις κινήσεις μέρους των χρημάτων. Για τους Παναγιώτη και Απόστολο Μούργο και τον Παύλο Ραβάνη περιγράφεται μεταφορά 3.851.506,52 ευρώ από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ σε λογαριασμούς της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, κατά το διάστημα από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 10 Ιουλίου 2026. Τα ποσά, σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, αναμείχθηκαν με άλλα χρήματα που βρίσκονταν στους ίδιους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο διαχωρισμός της προέλευσής τους.

Από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, στη συνέχεια, φέρεται να μεταφέρθηκαν 4.583.040 ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη. Το κατηγορητήριο καταγράφει μεταξύ των αποδεκτών τα «Παραπολιτικά Εκδόσεις», τις «Απογευματινές Εκδόσεις», την GK Διαχείριση Ακινήτων, την Powergame Media, την «Παρά Ένα» και τις «Εκδόσεις Στο Καρφί». Για τις συγκεκριμένες κινήσεις παρατίθενται πίνακες με τις ημερομηνίες, τα ποσά και τις εταιρείες που εμφανίζονται ως αποδέκτες, ενώ η εισαγγελική αρχή υποστηρίζει ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν με επίκληση νομιμοφανών εμπορικών συναλλαγών.

Στο ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνονται και τα 61 μηχανήματα επιστροφής εγγυοδοσίας. Κατά το κατηγορητήριο, μέρος των χρημάτων που είχαν εισρεύσει στην ΤΕΧΑΝ χρησιμοποιήθηκε για την απόκτησή τους μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων από την Εθνική Leasing, την Attica Bank και την Credia Bank. Στη συνέχεια, τα μηχανήματα εκμισθώθηκαν στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Περιγράφεται επίσης απόπειρα μεταβίβασής τους στην εταιρεία Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (DRS Hellas), η οποία θα αναλάμβανε τα υπόλοιπα μισθώματα, ύψους περίπου 10,67 εκατ. ευρώ.

Η μεταβίβαση δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τις συλλήψεις, καθώς, σύμφωνα με το έγγραφο, δεν προέκυπτε ότι τα μηχανήματα είχαν παραδοθεί στην DRS Hellas.

Για τον Ιωάννη Κουρτάκη, το κατηγορητήριο περιγράφει επιπλέον απευθείας μεταφορές από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ προς εταιρείες αποκλειστικών συμφερόντων του. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 11.715.055,32 ευρώ και αφορά το διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου 2022 έως τουλάχιστον τις 2 Ιουλίου 2026. Η εισαγγελική αρχή υποστηρίζει ότι τα χρήματα αναμείχθηκαν με άλλα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών, με σκοπό να αποκρυφθεί η πραγματική προέλευσή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην GK Real Estate Business Consulting AE, της οποίας ιδρυτής, μοναδικός μέτοχος και διαχειριστής είναι ο εκδότης. Στους λογαριασμούς της εταιρείας φέρεται να μεταφέρθηκε ποσό 3.977.800 ευρώ, το οποίο, κατά την κατηγορία, χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση τριών αγορών ακινήτων.

Η πρώτη αφορά ακίνητο στη Λεωφόρο Συγγρού 188 στην Καλλιθέα, με τίμημα 930.000 ευρώ. Η δεύτερη αφορά ακίνητο στην οδό Ηρακλέους 154, επίσης στην Καλλιθέα, έναντι 330.000 ευρώ. Η τρίτη αφορά 29 αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες στη Λεωφόρο Συγγρού 157 στη Νέα Σμύρνη, με τίμημα 3,1 εκατ. ευρώ.

Το σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων αφορά και τους τέσσερις κατηγορουμένους, στους οποίους αποδίδονται διαφορετικές επιμέρους πράξεις. Η καταληκτική διατύπωση του κατηγορητηρίου είναι ότι τις συγκεκριμένες πράξεις «τέλεσαν όλοι οι κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργηματικών πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

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