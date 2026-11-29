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Κανάλι της ισπανικής τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που καταγράφουν τη στιγμή που Ισραηλινός έποικος επιτίθεται σε Ισπανίδα δημοσιογράφο σε πόλη της Δυτικής Όχθης.

Σε βίντεο που δημοσίευε το κανάλι Informativos Telecinco στο «X», φαίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει βίαια την δημοσιογράφο Λάουρα ντε Τσικλάνα Μπενχουμέδα.

Ακριβώς πίσω από τον άνδρα, στέκονταν στρατιώτες του ισραηλινού στρατού, οι οποίοι, όμως, δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με το κανάλι, η επίθεση σε βάρος της δημοσιογράφου σημειώθηκε στην πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, κατά την διάρκεια ρεπορτάζ σχετικά με τη βία κατά των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο εβδομάδες πριν, έπειτα από αιματηρή σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών εποίκων και Παλαιστινίων στη συνοικία Αΐν αλ-Ντουγιούκ αλ-Τάχτα, στα περίχωρα της Ιεριχούς, κατά την οποία έχασε τη ζωή της μια 72χρονη.