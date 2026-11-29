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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε εν κινήσει φορτηγό στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, ένα λευκό βαν ενώ κινούνταν στην άνοδο του Κηφισού, τυλίχθηκε στις φλόγες, πιθανότατα από μηχανική βλάβη, κι ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Δυρραχίου.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά κι αστυνομικά οχήματα, ενώ στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα.