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Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει το επόμενο διήμερο, καθώς τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία διατηρούν το ισχυρό σήμα για μεγάλα ύψη βροχής στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα την Κυριακή και στην Κρήτη τη Δευτέρα.

Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Υετός – Οι περιοχές με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, με έμφαση στο Πήλιο, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Αττική και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Τα μέγιστα προβλεπόμενα ύψη υετού τοπικά ξεπερνούν τα 200 mm, φθάνοντας σύμφωνα με το ICON-EU τα 233 mm.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται νοτιότερα, κυρίως στην Κρήτη, όπου τα μέγιστα ύψη υετού προσεγγίζουν τα 156 mm. Αξιόλογες βροχοπτώσεις διατηρούνται και στην Εύβοια.

Την Τρίτη και την Τετάρτη διαφαίνεται σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων, χωρίς ωστόσο να εκλείπουν οι βροχοπτώσεις στα ανατολικά και νότια.

Άνεμοι – Θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι η ενίσχυση των ανέμων. Την Κυριακή και τη Δευτέρα οι μέγιστες μέσες εντάσεις στο Αιγαίο φθάνουν τοπικά τα 84 km/h, δηλαδή τα 9 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι εντάσεις είναι γενικά χαμηλότερες, ενώ από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, οι οποίοι ωστόσο θα διατηρηθούν τοπικά στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι και την Τετάρτη.

Χιονοπτώσεις – Χειμωνιάτικο σκηνικό στα ορεινά

Η επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, θα οδηγήσει σε αξιόλογες χιονοπτώσεις, κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου και στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι περισσότερο εκτεταμένες την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια θα περιοριστούν. Από την Τρίτη προβλέπονται χιονοπτώσεις και στα υψηλά ορεινά της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι στους χάρτες παρουσιάζεται το ισοδύναμο νερού της χιονόπτωσης και όχι το πάχος του χιονιού σε εκατοστά.

Β. Η υδρολογική διάσταση της κακοκαιρίας

Η πρόγνωση μιας έντονης βροχόπτωσης αποτελεί το πρώτο, αλλά όχι το μοναδικό βήμα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας κακοκαιρίας.

Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πόσο νερό αναμένεται να δεχθεί συνολικά μια λεκάνη απορροής, ποια είναι η κατάσταση του εδάφους της και κατά πόσο ευνοείται η επιφανειακή απορροή.

Στο πλαίσιο αυτό, συνδυάζουμε τα αποτελέσματα των εφαρμογών μας FLOODS, SOIL V8 και FLOOD EARLY WATCH, αξιοποιώντας τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του ICON-EU.

Η ανάλυση καλύπτει 187 υδρολογικές λεκάνες και 151 ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας του ΥΠΕΝ, με διαθέσιμα δεδομένα SOIL για 131 λεκάνες. Ας δούμε, λοιπόν, τι προκύπτει για το επόμενο διήμερο, πέρα από τη συμβατική μετεωρολογική πρόγνωση.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Στο επίκεντρο Πήλιο, Εύβοια και Αττική

Η Κυριακή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σε γεωγραφική έκταση βροχομετρική επιβάρυνση. Σε 47 από τις 151 εξεταζόμενες ζώνες προβλέπεται μέσο ύψος βροχής τουλάχιστον 50 mm, ενώ σε 10 από αυτές ξεπερνά τα 100 mm.

Ιδιαίτερα υψηλές τιμές αναμένονται στο ανατολικό Πήλιο, με μέσο ύψος βροχής 186 mm στην περιοχή Ζαγοράς – Μουρεσίου, στη βορειοανατολική Εύβοια με 142 mm στη λεκάνη του Κηρέα, στα Ψαχνά με 130 mm και στον Μανικιάτη με 125 mm.

Σημαντική επιβάρυνση διαφαίνεται και στην Αττική, κυρίως στη λεκάνη του Μαραθώνα, στην Αίγινα και στην περιοχή Αυλώνα – Ασωπού.

Ωστόσο, από τη συνδυαστική υδρολογική ανάλυση, η Εύβοια αναδεικνύεται ως η περιοχή με το ισχυρότερο σήμα δυνητικής απορροής, με την επιβάρυνση να κορυφώνεται κατά τις βραδινές ώρες της Κυριακής και να παραμένει σημαντική τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Κατανομή του προβλεπόμενου υετού στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, με έμφαση στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου – Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Κρήτη

Τη Δευτέρα, παρά τη γενικότερη υποχώρηση των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα βόρεια και δυτικά τμήματά της.

Στην ευρύτερη περιοχή Αλμυρού, Γεωργιούπολης και Βάμου Χανίων, το μέσο προβλεπόμενο ύψος βροχής προσεγγίζει τα 118 mm, με τοπικά μέγιστα της τάξεως των 162 mm.

Αξιόλογη επιβάρυνση αναμένεται επίσης στις λεκάνες ρεμάτων του Ρεθύμνου, στην περιοχή της Αλμυρίδας και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι με την εξασθένηση των βροχοπτώσεων στην Εύβοια εκλείπει αμέσως και η υδρολογική επιβάρυνση.

Η κατάσταση του εδάφους και η συγκέντρωση των υδάτων στο υδρογραφικό δίκτυο εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές παραμέτρους.

Μετατόπιση της μεγαλύτερης βροχομετρικής επιβάρυνσης προς την Κρήτη.

Η αξία της συνδυαστικής πρόγνωσης

Η αξιολόγηση μιας κακοκαιρίας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στο μέγιστο προβλεπόμενο ύψος βροχής.

Η μέση βροχόπτωση σε μια λεκάνη, η χρονική κατανομή του υετού και η κατάσταση του εδάφους προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα της δυνητικής υδρολογικής επιβάρυνσης.

Με τη συνδυαστική αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων επιχειρούμε να προσδιορίσουμε έγκαιρα τις περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς υποτίμηση των προγνωστικών ενδείξεων.

Η επιστημονική ενημέρωση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και την ετοιμότητα.

Οι δέκα λεκάνες με τις υψηλότερες τιμές του ερευνητικού δείκτη EVENT SIGNAL στον προγνωστικό ορίζοντα των 72 ωρών.

Η σύγχρονη μετεωρολογία δεν εξαντλείται στην πρόγνωση των ατμοσφαιρικών φαινομένων. Σε συνεργασία με την υδρολογία και τις συναφείς επιστήμες, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι ερευνητικές εφαρμογές που παρουσιάζουμε δεν υποκαθιστούν τις επίσημες προειδοποιήσεις των αρμόδιων φορέων, αλλά φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα συμπληρωματικό εργαλείο επιστημονικής ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης προετοιμασίας.

Στόχος μας δεν είναι να προκαλέσουμε ανησυχία, αλλά να αναδείξουμε τη χρησιμότητα της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινότητά μας. Γιατί η αξία μιας πρόγνωσης δεν βρίσκεται μόνο στην ακρίβεια με την οποία περιγράφει ένα φαινόμενο, αλλά και στη δυνατότητά της να συμβάλει στην πρόληψη των συνεπειών του. Τελικά όπως θ διαπιστώσατε δεν έχει σημασία μόνο πόσο θα βρέξει, αλλά και πού θα συγκεντρωθεί το νερό.

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