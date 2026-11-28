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Το παιδί ήταν μόλις 3,5 ετών όταν αποχωρίστηκε τη μητέρα του και παρέμεινε με τη γιαγιά του σε περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο.

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, όταν μια μητέρα από την Ουκρανία κράτησε ξανά στην αγκαλιά της τον οκτάχρονο γιο της, έπειτα από περίπου τεσσεράμισι χρόνια αναγκαστικού αποχωρισμού εξαιτίας του πολέμου.

Την τελευταία φορά που είχε δει το παιδί της, εκείνο ήταν μόλις τριάμισι ετών. Στο διάστημα που ακολούθησε, το αγόρι παρέμεινε μαζί με τη γιαγιά του σε έδαφος υπό ρωσικό έλεγχο, μακριά από τη μητέρα του.

Η επανένωσή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιστροφής μιας ομάδας παιδιών που είχαν χωριστεί από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου.

Η ιστορία της 36χρονης Αλίνα και του μικρού Αρτέμ

Η 36χρονη Αλίνα Σιντορένκο είχε αναγκαστεί να αποχωριστεί τον γιο της, Αρτέμ, στις αρχές του 2022, όταν ταξίδεψε στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, προκειμένου να διευθετήσει ορισμένες νομικές υποθέσεις.

Ο μικρός είχε παραμείνει με τη γιαγιά του στην πόλη Μπερντιάνσκ, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Με την έναρξη της ρωσικής εισβολής και την κατάληψη της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις, η επιστροφή της μητέρας κατέστη αδύνατη.

Έκτοτε, μητέρα και γιος έζησαν χωριστά, μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Η αγκαλιά που περίμενε σχεδόν πέντε χρόνια

Ο Αρτέμ, συνοδευόμενος από τη γιαγιά του, πραγματοποίησε ένα μεγάλο ταξίδι μέσω της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, προκειμένου να επιστρέψει σε εδάφη που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση.

Όταν το λεωφορείο που μετέφερε τα παιδιά έφτασε στο σημείο συνάντησης, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, ο οκτάχρονος έτρεξε προς τη μητέρα του.

Η Αλίνα τον έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά της, σε μια στιγμή που κατέγραψαν οι φωτογραφικοί φακοί και οι τηλεοπτικές κάμερες.

Επέστρεψαν εννέα παιδιά με τη διαμεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, συνολικά εννέα παιδιά επέστρεψαν την Παρασκευή από τη Ρωσία και τις υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές της Ουκρανίας.

Στην ίδια αποστολή συμμετείχαν η γιαγιά του Αρτέμ και μία 29χρονη γυναίκα με αναπηρία, η οποία είχε μεταφερθεί στη Ρωσία από ίδρυμα περίθαλψης στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Στην ανθρωπιστική επιχείρηση συνέβαλαν η πρωτοβουλία Bring Kids Back UA, οι αρμόδιες ουκρανικές υπηρεσίες και διεθνείς εταίροι, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ευχαριστεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη διαμεσολάβησή της.

Πίσω από τις εικόνες της συγκινητικής επανένωσης βρίσκεται μια από τις πιο οδυνηρές συνέπειες του πολέμου: οικογένειες που χωρίστηκαν και γονείς που στερήθηκαν χρόνια από την παιδική ηλικία των παιδιών τους.

Για την Αλίνα, τέσσερα και πλέον χρόνια αναμονής τελείωσαν μέσα σε μία αγκαλιά.

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