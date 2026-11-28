Δορυφορικές μετρήσεις αποκαλύπτουν την έκταση της εξάντλησης του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική το 2026, με το σκούρο μωβ να υποδεικνύει περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος

Snapshot Snapshot powered by AI

Η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική επεκτάθηκε έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε έκταση 10,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μιλίων, ήτοι 27,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, καλύπτοντας επιφάνεια σημαντικά μεγαλύτερη από την ίδια την Ανταρκτική και περίπου 31% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα στοιχεία, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) στις 26 Νοεμβρίου, έρχονται σε έντονη αντίθεση με το 2025, όταν είχε καταγραφεί μία από τις μικρότερες τρύπες του όζοντος των τελευταίων δεκαετιών.

Η τρύπα του όζοντος δεν αποτελεί κυριολεκτικό άνοιγμα στην ατμόσφαιρα, αλλά μια εκτεταμένη περιοχή όπου οι συγκεντρώσεις όζοντος στη στρατόσφαιρα, το στρώμα που απορροφά μεγάλο μέρος της επικίνδυνης υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου και προστατεύει τον άνθρωπο, τα φυτά και τη θαλάσσια ζωή, πέφτουν κάτω από το όριο των 220 μονάδων Dobson. Η μείωση αυτή περιορίζει τη φυσική ασπίδα που συγκρατεί ακτινοβολία ικανή να προκαλέσει βλάβες στο DNA, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος και καταρράκτη.

Ο ρόλος της πολικής δίνης και η δορυφορική παρακολούθηση

Κατά τον χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και η απομόνωση του αέρα από την πολική δίνη ευνοούν τον σχηματισμό στρατοσφαιρικών νεφών, στις επιφάνειες των οποίων λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις που μετατρέπουν ενώσεις του χλωρίου σε μορφές οι οποίες καταστρέφουν ταχέως το όζον μόλις επιστρέψει το ηλιακό φως την άνοιξη. Το 2026, μια ασυνήθιστα επίμονη πολική δίνη διατήρησε τις ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες που συνδέονται με την καταστροφή του όζοντος, συμβάλλοντας στη μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου.

Ωστόσο, οι δορυφορικές μετρήσεις έδειξαν ότι η σφοδρότητα της μείωσης του όζοντος παρέμεινε σχετικά κοντά στον μέσο όρο, παρότι η πληγείσα περιοχή απλώθηκε πολύ περισσότερο από το σύνηθες. Οι παρατηρήσεις βασίζονται στα δεδομένα του δορυφόρου Copernicus Sentinel-5P, ο οποίος εκτοξεύθηκε το 2017 και μέσω του οργάνου Tropomi αναλύει το φως που αλληλεπιδρά με τα αέρια της ατμόσφαιρας, επιτρέποντας τη χαρτογράφηση της κατανομής τους σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές όπως η Ανταρκτική.

Μακροπρόθεσμη ανάκαμψη έως τη δεκαετία του 2060

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξαιρετικά μεγάλη έκταση της τρύπας του όζοντος σε μία μεμονωμένη χρονιά δεν αναιρεί τη συνολική τάση αποκατάστασης, καθώς οι φυσικές μεταβολές στην κυκλοφορία του αέρα και στη θερμοκρασία δημιουργούν σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος.

Από την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ το 1987 για τη σταδιακή κατάργηση ουσιών που καταστρέφουν το όζον, όπως οι χλωροφθοράνθρακες, οι συγκεντρώσεις αυτών των χημικών έχουν μειωθεί, αν και πολλές παραμένουν στην ατμόσφαιρα για δεκαετίες. Οι νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα επίπεδα του όζοντος στην Ανταρκτική συνεχίζουν να ανακάμπτουν και ενδέχεται να επανέλθουν στα επίπεδα του 1980 κατά τη δεκαετία του 2060, σε μια πορεία που θα εκτείνεται σε πολλές γενιές.

*Με πληροφορίες από earth.com

Διαβάστε επίσης