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Μελέτες που εξετάζουν οδικούς κόμβους στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η τοποθέτηση πολύχρωμων έργων τέχνης στο οδόστρωμα, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, συνδέεται με ασφαλέστερη οδηγική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε κόμβους με χρωματιστές διαβάσεις ή ποδηλατολωρίδες καταγράφηκε μείωση 32% στις συγκρούσεις οχημάτων και πτώση 52% στα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται πεζοί και ποδηλάτες.

Παράλληλα, σε μία από τις μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί παραχωρούσαν προτεραιότητα συχνότερα σε ορισμένους από αυτούς τους κόμβους, κατά 35% περισσότερο σε σχετικό σημείο στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και έως και 300% συχνότερα σε συγκεκριμένη πινακίδα STOP στο Σινσινάτι.

Η πρώτη ανάλυση, που δημοσιοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου από το Bloomberg Philanthropies και εκπονήθηκε από την εταιρεία μηχανικών TYLin σε διπλάσια κλίμακα σε σχέση με προηγούμενη μελέτη του 2022, έδειξε ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός συγκρούσεων ανά κόμβο στις ΗΠΑ μειώθηκε από 1,23 σε 0,84, ενώ τα ατυχήματα με τραυματισμούς περιορίστηκαν κατά 29% όπου υπήρχαν έργα τέχνης στην άσφαλτο.

Συνδυασμός παρεμβάσεων και ταχεία υλοποίηση

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο σχεδιασμός των μελετών δεν επιτρέπει να διαχωριστεί με ακρίβεια ποιο μέρος της βελτίωσης οφείλεται αποκλειστικά στην εικαστική παρέμβαση και ποιο στις συνοδές αλλαγές υποδομής. Όπως επισημαίνεται, τα έργα στο οδόστρωμα σπάνια εφαρμόζονται μεμονωμένα, καθώς συνήθως συνοδεύονται από βαμμένες προεκτάσεις πεζοδρομίων, εύκαμπτους οριοδείκτες και αναβαθμισμένη σήμανση διαβάσεων, στοιχεία που μειώνουν την απόσταση διέλευσης των πεζών, βελτιώνουν την ορατότητα και επιβραδύνουν τα οχήματα που στρίβουν.

«Δεν επιχειρείται να απομονωθεί η επίδραση της τέχνης από τη συνολική εγκατάσταση. Έτσι εφαρμόζονται συνήθως αυτές οι παρεμβάσεις», ανέφερε στο Engineering News-Record ο Ερίκ Χανς, ανώτερος συνεργάτης και επικεφαλής ασφαλούς κινητικότητας στην TYLin. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ανακατασκευές δρόμων, οι συγκεκριμένες λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε λίγους μήνες, επιτρέποντας στις πόλεις να δοκιμάσουν σχεδιασμούς πριν προχωρήσουν σε μόνιμα έργα με χαμηλότερο κόστος.

Διεθνής διάδοση και πρόσθετα ευρήματα

Από την έναρξή του το 2019, το πρόγραμμα Asphalt Art Initiative έχει στηρίξει 100 έργα σε 97 πόλεις και 20 χώρες, ενώ το Bloomberg Philanthropies άνοιξε τον κύκλο χρηματοδότησης 2026–2027 για δήμους στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική και την Καραϊβική, προβλέποντας επιχορήγηση έως 100.000 δολαρίων για καθεμία από τις δέκα επιλεγμένες πόλεις.

Η Τζανέτ Σάντικ-Καν, επικεφαλής μεταφορών στο Bloomberg Associates, σημείωσε ότι η τέχνη στον δρόμο δεν αλλάζει μόνο την αισθητική, αλλά έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη δημόσια συμπεριφορά και να μετατρέψει διαδρομές σε ασφαλέστερους χώρους. Αντίστοιχα, μελέτη στην Ουάσινγκτον κατέγραψε ότι το 84% των οδηγών παραχώρησε προτεραιότητα σε βαμμένες προεκτάσεις πεζοδρομίων με τοιχογραφίες, έναντι 62% σε προσωρινές προεκτάσεις χωρίς τοιχογραφίες και 49% σε κόμβους χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, ενώ μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας τον Ιανουάριο του 2026 επιβεβαίωσε την αύξηση της παραχώρησης προτεραιότητας σε βαμμένες διαβάσεις.

Παράλληλα, οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι η ανάλυση της TYLin δεν περιλάμβανε κόμβους ελέγχου χωρίς παρεμβάσεις ούτε προσαρμογή για μεταβολές στον κυκλοφοριακό φόρτο, κάτι που σημαίνει ότι οι μεταβολές πριν και μετά δεν αποδεικνύουν από μόνες τους αιτιότητα, αλλά καταδεικνύουν ότι το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων λειτουργεί αποτελεσματικά. Σε ανεπίσημες καταγραφές δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στις ΗΠΑ, στο Σινσινάτι αναφέρθηκε αύξηση 300% στην πλήρη στάση οδηγών σε πινακίδα STOP, ενώ στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας το ποσοστό όσων ένιωθαν ανασφαλείς κατά τη διέλευση υποχώρησε από το 85% στο 6%.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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