Σύμφωνα με την έρευνα EV Index 2026 των Here Technologies και SBD Automotive, το 28% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχεδιάζει να αγοράσει στη συνέχεια ένα υβριδικό ή plug-in hybrid μοντέλο, έναντι 23% το 2025.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας