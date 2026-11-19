Οι οδηγοί ηλεκτρικών αρχίζουν να στρέφονται στα υβριδικά
Μια ενδιαφέρουσα μεταστροφή καταγράφεται στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς ολοένα περισσότεροι ιδιοκτήτες σκέφτονται να επιστρέψουν σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, επιλέγοντας αυτή τη φορά την υβριδική τεχνολογία.
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Σύμφωνα με την έρευνα EV Index 2026 των Here Technologies και SBD Automotive, το 28% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχεδιάζει να αγοράσει στη συνέχεια ένα υβριδικό ή plug-in hybrid μοντέλο, έναντι 23% το 2025.
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