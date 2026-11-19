Ένα συμπλήρωμα μαγνησίου «υπόσχεται» καλύτερο ύπνο, ενώ ένα άλλο «ισχυρίζεται» ότι βελτιώνει την μνήμη ή ανακουφίζει από τις κράμπες.

Ωστόσο, οι διάφορες μορφές υποστηρίζονται από πολύ διαφορετικά επίπεδα επιστημονικών δεδομένων και η σωστή επιλογή εξαρτάται από τις πραγματικές σας ανάγκες, όχι από το μάρκετινγκ.

Γιατί έχει σημασία η μορφή του μαγνησίου;

Το μαγνήσιο υποστηρίζει την λειτουργία των νεύρων και των μυών, καθώς και την παραγωγή ενέργειας. Οι διάφορες μορφές συμπληρωμάτων διαφέρουν ως προς την απορρόφηση και τη δράση τους. Η καλύτερη απορρόφηση δεν εγγυάται απαραίτητα και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ποιος τύπος μαγνησίου είναι κατάλληλος για κάθε ανάγκη;

Μορφή Κυριότερη χρήση Ισχύς επιστημονικών δεδομένων Τι να προσέχετε Κιτρικό (Citrate) Αναπλήρωση μαγνησίου, δυσκοιλιότητα Σχετικά καλή απορρόφηση, καθιερωμένη χρήση ως καθαρτικό Μπορεί να προκαλέσει διάρροια και κράμπες. Τα σκευάσματα που προορίζονται ως καθαρτικά διαφέρουν από τα κοινά συμπληρώματα Γλυκινικό (Glycinate / bisglycinate) Γενική συμπλήρωση, συχνά προωθείται για τον ύπνο Αξιόλογη επιλογή, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ανώτερο για την αντιμετώπιση της αϋπνίας Μη χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο σκεύασμα για την αντιμετώπιση του άγχους ή της αϋπνίας, υποκαθιστώντας την κατάλληλη ιατρική φροντίδα Οξείδιο (Oxide) Δυσκοιλιότητα, καούρες, ενίοτε πρόληψη ημικρανιών Καθιερωμένη χρήση για πεπτικά ζητήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για τη συμβολή του μαγνησίου στην αντιμετώπιση των ημικρανιών Χαμηλότερη απορρόφηση, αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης πεπτικών διαταραχών Χλωριούχο / Γαλακτικό (Chloride / Lactate) Αναπλήρωση ανεπάρκειας μαγνησίου Γενικά καλή απορρόφηση Πιθανές πεπτικές παρενέργειες. Δεν έχει αποδειχθεί κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα Μηλικό (Malate) Γενική συμπλήρωση, προωθείται για την κόπωση Περιορισμένα δεδομένα για συγκεκριμένες παθήσεις Δεν έχει καθιερωθεί ως θεραπεία για την ινομυαλγία ή την κόπωση Ταυρικό / Οροτικό (Taurate / Orotate) Προωθούνται για την υγεία της καρδιάς και την αρτηριακή πίεση Ανεπαρκή επιστημονικά δεδομένα σε ανθρώπους για τις συγκεκριμένες μορφές Δεν πρέπει να αντικαθιστούν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή καρδιολογικά φάρμακα L-θρεονικό (L-threonate) Προωθείται για την μνήμη και τον ύπνο Μόνο προκαταρκτικές έρευνες σε ανθρώπους. Δεν έχει αποδειχθεί κάποιο σαφές όφελος για τη γνωστική λειτουργία. ΕΕ: Μόνο για ενήλικες (εξαιρούνται οι έγκυες και οι θηλάζουσες). Μέγιστη ημερήσια δόση: 250 Θειικό (Sulfate) Ιατρική θεραπεία· ενίοτε άλατα μπάνιου Καθιερωμένες εξειδικευμένες ιατρικές χρήσεις· ελάχιστα στοιχεία για απορρόφηση μαγνησίου μέσω των λουτρών Τα ιατρικά σκευάσματα απαιτούν επίβλεψη· τα λουτρά δεν μπορούν να διορθώσουν μια ανεπάρκεια

Τι γίνεται με τον ύπνο, τις κράμπες και τις ημικρανίες;

Μια ανασκόπηση τυχαιοποιημένων δοκιμών του 2026 κατέδειξε ασυνεπή οφέλη όσον αφορά τον ύπνο, χωρίς πειστικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ποια μορφή (γλυκινικό, L-θρεονικό ή άλλη) είναι η αποτελεσματικότερη για την αϋπνία.

Αντίστοιχα, μια ανασκόπηση Cochrane κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απίθανο το μαγνήσιο να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των συνηθισμένων κραμπών στα πόδια σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Στην περίπτωση της πρόληψης της ημικρανίας, τα δεδομένα διαφέρουν: ορισμένες κλινικές δοκιμές υποδηλώνουν ότι το μαγνήσιο ενδέχεται να βοηθήσει, με το οξείδιο του μαγνησίου να συγκαταλέγεται στις μορφές που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, οι δόσεις που απαιτούνται για την πρόληψη ενδέχεται να υπερβαίνουν τα συνήθη όρια ασφαλείας για τα συμπληρώματα διατροφής. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της ημικρανίας πρέπει να σχεδιάζεται πάντα σε συνεννόηση με γιατρό και όχι μέσω αυτοθεραπείας.

Ποια ποσότητα μαγνησίου θεωρείται ασφαλής;

Οι ευρωπαϊκές επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ως ανώτατο ανεκτό επίπεδο ημερήσιας πρόσληψης τα 250 mg για τους ενήλικες, όσον αφορά άλατα και ενώσεις μαγνησίου που διασπώνται εύκολα (όπως το οξείδιο του μαγνησίου). Το όριο αυτό δεν αφορά το μαγνήσιο που περιέχεται φυσικά στα τρόφιμα, ούτε αποτελεί γενικό νομικό περιορισμό για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να κριθεί σκόπιμη η λήψη υψηλότερων δόσεων, πάντα υπό ιατρική επίβλεψη.

Ελέγξτε την ετικέτα για την περιεκτικότητα σε «στοιχειακό» μαγνήσιο (elemental magnesium), δηλαδή την καθαρή ποσότητα μαγνησίου που παρέχεται και όχι το συνολικό βάρος της ένωσης. Η τιμή αναφοράς που αναγράφεται στις ετικέτες στην ΕΕ είναι τα 375 mg, αλλά δεν πρόκειται για προτεινόμενη δόση συμπληρώματος. Μην ξεχνάτε να συνυπολογίζετε και το μαγνήσιο που περιέχεται σε τυχόν πολυβιταμίνες που λαμβάνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Άτομα με νεφρική δυσλειτουργία δεν πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα χωρίς ιατρική συμβουλή, καθώς το μαγνήσιο μπορεί να συσσωρευτεί στον οργανισμό σε επικίνδυνα επίπεδα. Το μαγνήσιο μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με κάποια φάρμακα. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της λήψης τους.

Τρόφιμα πλούσια σε μαγνήσιο, όπως τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, παραμένουν η ενδεδειγμένη επιλογή όταν η πρόσληψη μέσω της διατροφής είναι ανεπαρκής.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια εξέταση αίματος να δείξει αν χρειάζομαι μαγνήσιο;

Η εξέταση μπορεί να ανιχνεύσει χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα, ωστόσο τα φυσιολογικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν πάντα την ύπαρξη εξαντλημένων αποθεμάτων στον οργανισμό. Η διατροφή και το ιατρικό ιστορικό παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Μπορούν τα σπρέι ή τα μπάνια μαγνησίου να αντικαταστήσουν τα δισκία;

Δεν υπάρχουν επαρκή πειστικά στοιχεία ότι η δερματική εφαρμογή αυξάνει αξιόπιστα τα επίπεδα μαγνησίου. Μην το χρησιμοποιείτε για τη θεραπεία μιας ύποπτης ανεπάρκειας.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε μαγνήσιο για μια τεκμηριωμένη ανάγκη, σε συνεννόηση με γιατρό, και όχι για κάτι που ακούσατε ή διαβάσατε κάπου ότι θα σας προσφέρει. Το κιτρικό και το οξείδιο έχουν πρακτικές χρήσεις για το πεπτικό σύστημα. Άλλες μορφές μπορεί να αναπληρώνουν το μαγνήσιο, αλλά οι ισχυρισμοί σχετικά με τον ύπνο, την υγεία της καρδιάς και την μνήμη χρήζουν προσοχής και εγκράτειας. Ελέγξτε τη δόση και τα φάρμακά σας πριν από την αγορά.

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