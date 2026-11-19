Snapshot Ο Έλον Μασκ ξόδεψε πάνω από 440 εκατομμύρια δολάρια στις εκστρατείες Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν κέρδισαν.

Ο Μασκ μετάνιωσε για τα χρήματα που δαπάνησε, δηλώνοντας ότι αν μπορούσε θα ξόδευε λιγότερα.

Ο Μασκ πήρε αποστάσεις από το κίνημα MAGA, δηλώνοντας ότι δεν ανήκει σε αυτό και υποστηρίζει την ισορροπία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Εκφράζει αισιοδοξία για συνεργασία με τη νέα Δημοκρατική κυβερνήτη του Τέξας, Τζίνα Ινοχόσα, παρά τις πολιτικές της διαφορές. Snapshot powered by AI

Μετανιωμένος εμφανίζεται ο Έλον Μασκ αφού το «μπλε κύμα» σάρωσε τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τα υπέρογκα ποσά που δαπάνησε στις εκστρατείες των Ρεπουμπλικάνων να πάνε… στράφι.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX, ο οποίος πλέον έχει κατακτήσει τη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου, ξόδεψε πάνω από 440 εκατομμύρια δολάρια στις προεκλογικές εκστρατείες υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Οι περισσότεροι εξ αυτών, όμως, δεν κέρδισαν στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντικές νίκες.

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα είχα ξοδέψει λιγότερα χρήματα», δήλωσε χθες, Τετάρτη (19/11) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου DealBook Summit των New York Times.

«Νιώθω αρκετά ανόητος που ξόδεψα τόσα πολλά χρήματα και δεν είδα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ή ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα χωρίς αυτά», δήλωσε ο Μασκ στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε διαδικτυακά από την Κίνα, καθώς ο ίδιος και άλλοι επιχειρηματικοί ηγέτες συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη σύνοδο κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

«Αλλά σίγουρα αυτό δείχνει ότι οι αμερικανικές εκλογές δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων», πρόσθεσε ο μεγιστάνας της τεχνολογίας.

Παίρνει αποστάσεις και από το κίνημα MAGA

Στο ίδιο συνέδριο, Έλον Μασκ πήρε επίσης αποστάσεις από το κίνημα MAGA (αρχικά που μεταφράζονται: Κάντε τις ΗΠΑ Σπουδαίες Ξανά) – του οποίου ο Τραμπ είναι ένθερμος υποστηρικτής.

«Υπάρχουν θετικά και αρνητικά και στα δύο κόμματα», είπε ο Μασκ.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι ο ίδιος «δεν είναι MAGA», ανεξάρτητα από τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Από την άλλη, ο Έλον Μασκ ισχυρίστηκε ότι υποστηρίζει την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων στην κυβέρνηση.

«Δεν είμαι σίγουρος τι σημαίνει MAGA, αλλά αν σημαίνει ένα είδος τυφλής προσκόλλησης σε ένα σύνολο πολιτικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τότε σίγουρα δεν το έχω αυτό», είπε ο Μασκ.

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι ο ίδιος έχει ευθυγραμμίσει τη ρητορική του με την ιδεολογία του κινήματος αρκετές φορές – σε μία εκ των οποίων αποκάλεσε τον εαυτό του «Dark MAGA» («Σκοτεινό MAGA»), κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχίζοντας με «στροφή» 180 μοιρών προς τους Δημοκρατικούς, ο Μασκ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνεργασία του με τη νεοεκλεγείσα κυβερνήτη του «μπλε κόμματος» στο Τέξας ,Τζίνα Ινοχόσα - η οποία αν και έχει επικρίνει τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι ανοιχτή σε μια «ισχυρή σχέση συνεργασίας» με τον δισεκατομμυριούχο.

«Η νέα κυβερνήτης, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι θα είναι αρκετά μετριοπαθής», δήλωσε ο Μασκ. «Δεν νομίζω ότι είναι κάποιου είδους ακροαριστερή κυβερνήτης. Και με βάση όσα έχω ακούσει για εκείνη, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά στο Τέξας με την Τζίνα στη θέση της κυβερνήτη».

Σημειώνεται πως οι Δημοκρατικοί κατάφεραν στις ενδιάμεσες εκλογές να πάρουν τον έλεγχο της Βουλής των αντιπροσώπων και της Γερουσίας σε αρκετές πολιτείες που παραδοσιακά ήταν «Ρεπουμπλικανικές», όπως το Τέξας και το Κάνσας.

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