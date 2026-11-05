Αμερικανικές εκλογές 2026: Νικητές και ηττημένοι του επιχειρηματικού κόσμου

Ο Μασκ, οι κολοσσοί της τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5.000 δολάρια 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αμερικανικές εκλογές 2026: Νικητές και ηττημένοι του επιχειρηματικού κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ έχασε σημαντικά στις εκλογές του 2026 παρά την επένδυσή του άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων, ειδικά στο Τέξας.
  • Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυστηρότερη πολιτική εποπτεία από τον νέο έλεγχο των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.
  • Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε αρχικά αρνητικά στην εκλογική νίκη των Δημοκρατικών, αλλά στη συνέχεια κατέγραψε άνοδο στους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100.
  • Οι υποστηρικτές του προτεινόμενου μερίσματος των 5.000 δολαρίων του Τραμπ πιθανόν να μην το λάβουν, καθώς η ήττα των Ρεπουμπλικάνων καθιστά την έγκριση και χρηματοδότηση από το Κογκρέσο απίθανη.
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Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές πέραν των νέων πολιτικών δεδομένων έφεραν αναταράξεις και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με το businessinsider.com υπάρχει μια νέα ομάδα ισχυρών παραγόντων στην κυβέρνηση, η οποία δημιουργεί νικητές και ηττημένους όσον αφορά τις εταιρείες, τους κλάδους και τις πολιτικές. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν στον καθορισμό των έργων που θα λάβουν χρηματοδότηση, των εταιρειών που θα αντιμετωπίσουν νέους κανονισμούς και των πολιτικών που θα μπλοκαριστούν τα επόμενα δύο χρόνια.

Ακολουθούν οι νικητές και οι ηττημένοι των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ηττημένος: Έλον Μασκ

Ο Μασκ ξόδεψε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να διατηρήσει τους Ρεπουμπλικάνους στην εξουσία. Δεν ήταν αρκετό.

Σε αυτή την εκλογική περίοδο χρηματοδότησε ομάδες που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που τον κατέστησε τον μεγαλύτερο γνωστό μεμονωμένο δωρητή στις ενδιάμεσες εκλογές. Το μεγαλύτερο στοίχημά του ήταν η εκστρατεία του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία στο Τέξας, όπου ομάδες που υποστηρίζονταν από τον Μασκ ξόδεψαν περίπου 212 εκατομμύρια δολάρια. Ο δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο νίκησε ούτως ή άλλως τον Πάξτον, βοηθώντας τους Δημοκρατικούς να καταλάβουν τη Γερουσία — και υπονομεύοντας την προσπάθεια του Μασκ να διατηρήσει τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία όπου έχει εγκαταστήσει την έδρα της Tesla και της SpaceX.

Ο Μασκ χρησιμοποίησε επίσης το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, για να προωθήσει Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, ειδικά στο Τέξας.

«Διακυβεύεται η τύχη του Τέξας και της Αμερικής», έγραψε στο X, ενώ υποστήριζε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία της πολιτείας, Κεν Πάξτον. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Τζέιμς Ταλαρίκο, τον αντίπαλο του Πάξτον, «απαίσιο τύπο».

Το Τέξας αποτελεί επίσης ένα προσωπικό πολιτικό πεδίο μάχης για τον Μασκ.

Η Tesla μετέφερε την έδρα της στο Όστιν το 2021, ενώ τόσο η Tesla όσο και η SpaceX επανιδρύθηκαν στο Τέξας το 2024. Η SpaceX έχει πλέον την έδρα της στο Starbase του Τέξας. Ο ίδιος δήλωσε ότι μετέφερε τις εταιρείες στο «Lone Star State» λόγω των ευνοϊκότερων φορολογικών ρυθμίσεων, των όρων απόκτησης γης και των εταιρικών νομικών πολιτικών.

Ηττημένοι: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ένα πιο σκληρό πολιτικό περιβάλλον.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αξιοποιήσουν τον νέο τους έλεγχο του Κογκρέσου για να εξετάσουν διεξοδικά το κόστος του αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη: την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από τα κέντρα δεδομένων, την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών, καθώς και το κατά πόσον οι εταιρείες τεχνολογίας τηρούν επαρκώς τις υποσχέσεις τους σχετικά με τις τοπικές θέσεις εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερες έρευνες και αυστηρότερο έλεγχο εταιρειών όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Meta, καθώς και των εταιρειών που κατασκευάζουν τα κέντρα δεδομένων που τις υποστηρίζουν.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν θα σημαίνουν απαραίτητα αυστηρά μέτρα κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρόεδρος, ο οποίος υποστηρίζει την ανάπτυξη και τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να ασκήσει βέτο σε σημαντικά νομοσχέδια. Υπάρχει επίσης διακομματική συναίνεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, τον ανταγωνισμό με την Κίνα και την οικονομική ανάπτυξη.

Νικητής: Η χρηματιστηριακή αγορά

Αρχικά, οι επενδυτές δεν ενθουσιάστηκαν με το «blunami» (το μπλε τσουνάμι) που σάρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν πτώση αφού έγινε σαφής η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 να υποχωρούν κατά περίπου 1% και αυτά του Nasdaq 100 κατά σχεδόν 2% στις πρώτες συναλλαγές. Το δολάριο επίσης αποδυναμώθηκε σημαντικά έναντι των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών.Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν από τις πιο πληγείσες, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την προοπτική ότι ο έλεγχος από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να σημαίνει αυστηρότερη εποπτεία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και των δαπανών τους για κέντρα δεδομένων.

Η τάση αντιστράφηκε μετά το άνοιγμα των αγορών. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 1,5% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ ο δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 2,1%.

Η SpaceX και η Tesla, οι οποίες δραστηριοποιούνται και οι δύο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσαν πτώση περίπου 2,5% η καθεμία στις πρωινές συναλλαγές, αν και ανέκαμψαν εν μέρει από τις πιο απότομες πτώσεις που είχαν καταγράψει πριν την έναρξη των συναλλαγών.

Ηττημένοι: Όσοι βασίζονταν στις επιταγές των 5.000 δολαρίων από τον Τραμπ

Όσοι περιμένουν το προτεινόμενο από τον Τραμπ «μέρισμα» των 5.000 δολαρίων ίσως χρειαστεί να συνεχίσουν να περιμένουν.

Ο Τραμπ έθεσε ως προϋπόθεση για την υπόσχεσή του το να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, ένα αποτέλεσμα που οι ψηφοφόροι απέρριψαν.

Ακόμη και αν ο Τραμπ αναβίωσε την ιδέα, θα χρειαζόταν το Κογκρέσο να την εγκρίνει και να τη χρηματοδοτήσει, καθώς ο πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να δαπανήσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για επιταγές σε εθνικό επίπεδο. Ο έλεγχος από τους Δημοκρατικούς καθιστά αυτό το ενδεχόμενο ακόμη λιγότερο πιθανό.

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