Λευκός Οίκος: Καυστικό σχόλιο με φωτογραφία Τραμπ για τις εκλογές

Snapshot Ο Λευκός Οίκος σχολίασε σκωπτικά το αρνητικό αποτέλεσμα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο Πρόεδρός σας» συνοδευόμενη από φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανακτώντας προπύργια των Ρεπουμπλικάνων.

Η ανάρτηση προκάλεσε καταιγισμό χλευαστικών σχολίων μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες. Snapshot powered by AI

Το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικάνους και την ευφορία που επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές σχολίασε με σκωπτικό τρόπο ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση υπενθύμισε σε όλους τους Αμερικανούς ότι «ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο Πρόεδρός σας». Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συνοφρυωμένο, με σφιγμένες γροθιές, στο Οβάλ Γραφείο.

Σε λιγότερο από δυο ώρες, η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει καταιγισμό χλευαστικών σχολίων. Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτέλεσε ράπισμα για τους Ρεπουμπλικάνους καθώς προπύργια του κόμματος πέρασαν στα χέρια των Δημοκρατικών, που εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.