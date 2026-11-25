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Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΝΑΤΟ προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να περιορίσει τον στρατιωτικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Το νέο μοντέλο, το οποίο ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι παρουσίασε ως «NATO 3.0», προβλέπει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου, ενώ οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ρόλο τους στην πυρηνική αποτροπή και θα διαθέσουν περισσότερους στρατιωτικούς πόρους στον Ινδοειρηνικό.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στις γνωστές απαιτήσεις του Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το Πεντάγωνο εξετάζει ήδη την αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, με το ενδεχόμενο μείωσης στρατευμάτων και στρατιωτικών μέσων να βρίσκεται στο τραπέζι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Bloomberg και Le Monde, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανοίξει ξεχωριστές συζητήσεις με τη Ρωσία για τη μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Οι δύο πρωτοβουλίες δεν αποτελούν επισήμως ένα ενιαίο σχέδιο, ωστόσο ο συνδυασμός τους προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«NATO 3.0»: Τι αλλάζει στην πράξη

Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επεξεργάζεται διαφορετικά σενάρια για τη μελλοντική στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, εξετάζοντας τον αριθμό των στρατευμάτων, τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες που θα παραμείνουν διαθέσιμες στους συμμάχους.

Περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί υπηρετούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με τη Γερμανία να φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων.

Το «NATO 3.0» δεν προβλέπει αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία ούτε κατάργηση του Άρθρου 5 περί συλλογικής άμυνας. Προβλέπει, όμως, μια διαφορετική κατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων, με τους Ευρωπαίους να καλούνται να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους.

Το πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές χώρες δεν περιορίζεται στον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών. Η Συμμαχία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για κρίσιμες δυνατότητες, όπως η συλλογή πληροφοριών, η αεράμυνα, οι στρατηγικές μεταφορές και η υποστήριξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μια γρήγορη μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς θα απαιτούσε επομένως από τους Ευρωπαίους να καλύψουν σημαντικά κενά, σε μια περίοδο κατά την οποία ήδη αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Τα πολιτικά κριτήρια που εξετάζει η Ουάσινγκτον

Το Bloomberg αποκάλυψε τον Αύγουστο ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τους συμμάχους πληροφορίες που δεν αφορούσαν μόνο τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

Στα ερωτήματα περιλαμβάνονταν η στάση των κυβερνήσεων απέναντι στις πολιτικές του Τραμπ, η δημόσια υποστήριξη προς την Ουάσινγκτον και ενδεχόμενοι περιορισμοί στη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της επανεξέτασης της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια βαρύτητα θα έχουν στις τελικές αποφάσεις.

Η εξέλιξη ενίσχυσε τον προβληματισμό των συμμάχων ότι οι διμερείς πολιτικές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τις αποφάσεις για τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες με τη Ρωσία και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων

Παράλληλα με τις αλλαγές που εξετάζονται στο ΝΑΤΟ, η Ουάσινγκτον έχει αρχίσει να συζητά με τη Μόσχα τη μελλοντική διευθέτηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τζάρεντ Κούσνερ, που συμμετέχει στις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες, υποστήριξε την ανάγκη απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαίων συμμάχων.

Η Le Monde ανέφερε ότι στις αμερικανορωσικές επαφές στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε η προοπτική συμμετοχής της Μόσχας στη διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ασφαλείας, μια εξέλιξη που αντιμετωπίστηκε θετικά από τη ρωσική αντιπροσωπεία.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Ρωσία ζητά εδώ και χρόνια περιορισμούς στη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα είχε απαιτήσει, μεταξύ άλλων, την επιστροφή σε ρυθμίσεις που θα περιόριζαν την ανάπτυξη συμμαχικών δυνάμεων και οπλικών συστημάτων σε χώρες που εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά το 1997.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απορρίπτουν την επαναφορά αυτών των απαιτήσεων ως βάση για μια νέα συμφωνία. Όπως μετέδωσε το Bloomberg στις 6 Νοεμβρίου, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι πρέπει πρώτα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη συνέχεια να εξεταστούν ευρύτερες ρυθμίσεις ασφαλείας.

Πού μπορεί να ωφεληθεί η Μόσχα

Για τη Ρωσία, η προοπτική περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες, ιδιαίτερα εάν οι Ευρωπαίοι δεν καταφέρουν να καλύψουν εγκαίρως τις δυνατότητες που σήμερα παρέχουν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, μια νέα διαπραγμάτευση για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας θα έδινε στη Μόσχα την ευκαιρία να επαναφέρει αιτήματα που η Δύση έχει μέχρι σήμερα απορρίψει.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει να ικανοποιήσουν τις ρωσικές απαιτήσεις ή ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο ΝΑΤΟ αποτελούν προϊόν συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζει ότι η ανάληψη μεγαλύτερου μέρους της ευρωπαϊκής άμυνας από τους Ευρωπαίους μπορεί να ενισχύσει το ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτεί από τις απαραίτητες επενδύσεις και στρατιωτικές δυνατότητες.

Για την ώρα, οι αποφάσεις σχετικά με την έκταση των αμερικανικών μειώσεων παραμένουν ανοιχτές. Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφή την κατεύθυνσή της: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευθύνη για την άμυνα και μικρότερη αμερικανική συμμετοχή.

Το κατά πόσο αυτή η αλλαγή θα ενισχύσει τη Συμμαχία ή θα δημιουργήσει περιθώρια κινήσεων για τη Ρωσία θα εξαρτηθεί από τις τελικές αμερικανικές αποφάσεις, την αντίδραση των Ευρωπαίων και την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

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