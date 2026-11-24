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Σε προκαταρκτικές συνομιλίες με τη General Motors, τη Ford Motor, τον καναδικό κολοσσό ανταλλακτικών Magna International και άλλους κατασκευαστές βρίσκεται το αμερικάνικο Πεντάγωνο, επιδιώκοντας να επιστρατεύσει τις τεράστιες γραμμές παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας για τη μαζική κατασκευή στρατιωτικών drones. Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία αναζητά τρόπους να καλύψει τις ελλείψεις σε μη επανδρωμένα συστήματα επιτήρησης και κρούσης.

Παρότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αγοράσει εκατομμύρια drones τα επόμενα χρόνια, οι αμερικανικές εταιρείες του κλάδου είναι στην πλειονότητά τους μικρές και στερούνται της απαραίτητης βιομηχανικής υποδομής. Η προσπάθεια επαναπατρισμού της παραγωγής στις ΗΠΑ κινείται με αργούς ρυθμούς και υψηλό κόστος, τη στιγμή που η Κίνα κυριαρχεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία στην παγκόσμια αγορά, αποτελώντας τον κύριο ή μοναδικό προμηθευτή για πληθώρα εξαρτημάτων.

Στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα προμηθεύουν εξαρτήματα - όπως κινητήρες, ενεργοποιητές (actuators) και αισθητήρες lidar - στις εταιρείες κατασκευής drones. Η General Motors εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να κατασκευάζει κινητήρες για drones, μεγέθους παρόμοιου με εκείνους που κινούν χλοοκοπτικά μηχανήματα. Σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματούχο άμυνας, η Ουάσιγκτον έχει εξετάσει ακόμη και το σενάριο να αναθέσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες την παραγωγή του αμερικανικού drone Lucas, το οποίο βασίζεται στο ιρανικό Shahed, διατηρώντας το Πεντάγωνο τα δικαιώματα του σχεδιασμού.

Οι επιφυλάξεις των κολοσσών και το πολιτικό ρίσκο

Κι όμως, οι αντιδράσεις των στελεχών της αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στις προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ είναι μέχρι στιγμής ανάμεικτες. Τα μικρά και αναλώσιμα drones, που κυριάρχησαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, αποτελούν δραστηριότητα με χαμηλό περιθώριο κέρδους, στην οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενδέχεται να μπουν μέσα οικονομικά.

Οι εταιρείες ανησυχούν ότι η αμυντική παραγωγή δεν ταιριάζει με το βασικό επιχειρηματικό τους αντικείμενο, ενώ φοβούνται το πλήγμα στη φήμη τους από τη σύνδεση με την κατασκευή οπλικών συστημάτων, τις διακυμάνσεις στη ζήτηση του Πενταγώνου και την αβεβαιότητα γύρω από τις ετήσιες εγκρίσεις κονδυλίων από το Κογκρέσο. Η Ford, ειδικότερα, αποφεύγει σταθερά την κατασκευή όπλων, περιοριζόμενη στην προμήθεια οχημάτων που προσεγγίζουν την εμπορική της γκάμα. Την ίδια ώρα, οι πολιτικοί κίνδυνοι από την υπογραφή συμβολαίων με την κυβέρνηση έχουν αυξηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί ελέγχουν στενά τις συμφωνίες του Πενταγώνου με τον ιδιωτικό τομέα.

Αγορά 30 δισ. δολαρίων και το προηγούμενο της GM με τους πυραύλους Patriot

Για να κάμψει τις ανησυχίες, το υπουργείο Άμυνας τρέχει την πρωτοβουλία μέσω μιας νέας διοίκησης τεσσάρων αστέρων που δημιούργησε το φθινόπωρο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με στόχο να ενοποιήσει την παραγωγή και την ανάπτυξη drones σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. «Έπρεπε να ενοποιήσουμε την αγοραστική μας δύναμη για να στείλουμε ένα μήνυμα ζήτησης που θα μπορούσαν να στηρίξουν οι εταίροι μας», δήλωσε ο ανώτερος υπαξιωματικός των Navy SEALs, Μαξ Στράιζερ, ο οποίος ορίστηκε να βοηθήσει στη συγκρότηση του προγράμματος. «Για να μπουν στο παιχνίδι, πρέπει να υπάρχει ένα χρηματικό ποσό που να δικαιολογεί τη μετατροπή ενός εργοστασίου», πρόσθεσε.

Ο Στράιζερ εξήγησε ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν έξι ξεχωριστές διαδικασίες εντός του υπουργείου για την ανάπτυξη ενός drone επίθεσης μιας χρήσης, με διαφορετικές προδιαγραφές από κάθε μονάδα, γεγονός που καθιστούσε τη διαδικασία δαπανηρή και περίπλοκη. Πλέον, το Πεντάγωνο εκτιμά ότι η αγορά στρατιωτικών drones θα φτάσει τα 20 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και δηλώνει έτοιμο να προσφέρει μεγάλα ποσά στις εταιρείες.

Η General Motors έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έπειτα από αιτήματα υψηλόβαθμων αξιωματούχων, δηλώνοντας επισήμως τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία του Ντιτρόιτ υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή περιβλημάτων για τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot της Lockheed Martin, ενώ συζητά ανάλογα συμβόλαια με τις RTX και L3Harris Technologies. Αντίστοιχο ενδιαφέρον δείχνουν και μικρότεροι προμηθευτές, όπως η οικογενειακή εταιρεία Lacks Enterprises από το Μίσιγκαν, η οποία τον Απρίλιο απέκτησε μερίδιο σε αμυντικό εργολάβο και βρίσκεται σε επαφές με περίπου 30 κατασκευαστές drones.

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