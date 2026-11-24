Snapshot Snapshot powered by AI

Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν απόψε το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας στην πόλη του Βόλου.

Οι παραγωγοί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι του Βόλου. Όπως διαμηνύουν η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί μόνο την αρχή, προειδοποιώντας για δυναμικότερες αντιδράσεις εάν δεν δοθούν λύσεις στα αιτήματά τους.

Το κλίμα της διαμαρτυρίας αποτυπώθηκε νωρίτερα και έξω από το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου οι αγρότες πέταξαν μήλα, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα των εξαιρετικά χαμηλών τιμών με τις οποίες αναγκάζονται να διαθέτουν την παραγωγή τους.

Μέρος των μήλων μοιράστηκε σε διερχόμενους πολίτες, όπως και γάλα από τους κτηνοτρόφους.

Οι διαμαρτυρόμενοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ημερομηνία της 30ής Νοεμβρίου, θέτοντας ως βασικό όρο την καταβολή των χρημάτων που αναμένουν. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι στις 6 Δεκεμβρίου θα προτείνουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αρτηριών.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από magnesianews.gr

Διαβάστε επίσης