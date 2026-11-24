Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

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Με μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, η Αθήνα υποδέχεται την εορταστική περίοδο. Το απόγευμα της Τρίτης (24/11), το κέντρο της πρωτεύουσας βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, με τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού φυσικού ελάτου, ύψους 21 μέτρων, στην πλατεία Συντάγματος.

Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων του Δήμου Αθηναίων. Την αρχή έκανε η Big Band του Δήμου, παρουσιάζοντας αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης.

Γύρω στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού ανέβηκε στη σκηνή, δίνοντας στη βραδιά τον δικό της μουσικό τόνο.

Την παρουσίαση της βραδιάς έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων είναι προγραμματισμένη για λίγο μετά τις 19:30, όταν θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το σύνθημα θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην πρωτεύουσα.

Χιλιάδες φωτάκια θα φωτίσουν το φυσικό έλατο στην καρδιά της Αθήνας, δημιουργώντας το εορταστικό σκηνικό που θα συνοδεύσει τις φετινές γιορτές.

Δείτε live τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου: