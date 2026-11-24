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Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης και τη φροντίδα που λάμβανε επί χρόνια η 14χρονη έγκυος στον Πύργο προκαλούν οι καταγγελίες ανθρώπων από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της. Η θετή μητέρα της ανήλικης, η οποία σήμερα φιλοξενείται σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για παραμέληση και στέρηση ακόμη και βασικών αγαθών.

Όπως περιγράφουν άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια, η 66χρονη γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως οικονομικά ευκατάστατη και εργαζόταν ως καθηγήτρια γαλλικών, φέρεται να μην εξασφάλιζε στην ανήλικη ούτε τα απαραίτητα για την καθημερινότητά της.

«Η μάνα να παίρνει τα καλύτερα ρούχα, να στολίζεται και το παιδάκι το έντυνε ο κόσμος. Και αυτή είχε του κόσμου τα λεφτά», αναφέρει χαρακτηριστικά οικογενειακή φίλη της οικογένειας στο MEGA.

Οι καταγγελίες αφορούν ακόμη και την ένδυση της 14χρονης. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο MEGA, τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε ήταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με τους πάτους τους να έχουν φθαρεί και ανοίξει. Μάλιστα, η οικιακή βοηθός του σπιτιού φέρεται να αγόρασε με δικά της χρήματα δύο ζευγάρια παπούτσια για το κορίτσι.

Η ίδια οικογενειακή φίλη περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία η ανήλικη δυσκολευόταν ακόμη και να εξασφαλίσει φαγητό, ενώ για να αγοράσει σχολικά είδη και άλλα απαραίτητα φέρεται να αναγκαζόταν να συγκεντρώνει χρήματα λέγοντας τα κάλαντα.

«Τίποτα, τίποτα. Με το ζόρι να φέρει φαΐ. Τσακωνόταν με τη γυναίκα να φέρει φαΐ να φάνε. Δεν έφερνε φαΐ. Να μη χαλάει λεφτά. Έλεγε τα κάλαντα το καημένο και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία, έπαιρνε τσάντα για το σχολείο», λέει χαρακτηριστικά.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που μεταφέρει γειτόνισσα της οικογένειας, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το παιδί ακόμη και για μικροποσά που χρειαζόταν για το σχολείο ή για το φαγητό του.

«Έπαιρνε τηλέφωνο το παιδί, της λέει: "Μαμά, δώσε μου δύο ευρώ να πάω στο σχολείο". "Δεν έχω". "Τι θα φάω μεσημέρι;". "Να πας στην οικιακή βοηθό"», αναφέρει.

«Δεν νιώθω ενοχές» - Τι υποστηρίζει η θετή μητέρα

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, η 66χρονη θετή μητέρα, μιλώντας στο MEGA, αρνείται ότι έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν και δηλώνει πως δεν αισθάνεται ενοχές για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κορίτσι.

«Νιώθω αγνή να το πω έτσι. Αγνή. Δεν έχω βλάψει, δεν έχω κάνει κακό. Δηλαδή και με την 14χρονη δεν νιώθω ενοχή που έχει φτάσει σε αυτό, γιατί έχω προσπαθήσει. Ήμουνα δίπλα της. Δεν την είχα αφήσει ποτέ μόνη της», υποστηρίζει.

Στην αποκλειστική συνέντευξη διάρκειας περίπου 40 λεπτών που παραχώρησε στην εκπομπή, η γυναίκα περιγράφει τη σχέση της με την ανήλικη, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιεί τις εκφράσεις «κόρη μου» ή «παιδί μου», αναφερόμενη σε εκείνη με το μικρό της όνομα.

Η ίδια αποδίδει την εξέλιξη της κατάστασης στη συμπεριφορά του κοριτσιού, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια δεν την άκουγε, είχε δημιουργήσει, όπως λέει, προβληματικές παρέες και παρουσίαζε δυσκολίες στη σχολική και κοινωνική της ζωή.

«Το κοριτσάκι δεν άκουγε καθόλου. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Δεν με άκουγε καθόλου εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Έκανε παρέες άσχημες και στο γυμνάσιο που πήγαινε. Είναι υιοθετημένη. Λοιπόν, δεν άκουγε», αναφέρει.

Η θετή μητέρα υποστηρίζει ακόμη ότι μέχρι την ηλικία των 12 ετών το παιδί μεγάλωνε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, άλλαξε συμπεριφορά, εγκατέλειψε το σχολείο, έγινε επιθετικό και φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με ουσίες.

«Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν πήγαινε σχολείο. Πρόπερσι, ας πούμε, είχε σταματήσει. Δεν πήγαινε καθόλου σχολείο. Ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έχει βγάλει μαχαίρι, είχε βγάλει ψαλίδι εναντίον μου», ισχυρίζεται.

Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» όταν η ανήλικη ήταν μόλις τεσσάρων ετών

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η αποκάλυψη ότι γειτόνισσα της οικογένειας είχε προχωρήσει σε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» όταν η ανήλικη ήταν μόλις τεσσάρων ετών.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή που είδε το κορίτσι στο σπίτι της θετής μητέρας της, αντιλήφθηκε σημάδια που την προβλημάτισαν έντονα.

«Αυτά που λέει τώρα ότι την απειλούσε με ψαλίδι και τις βλακείες που άκουσα σήμερα και έφριξα. Όλος ο κόσμος έχει φρίξει. Εγώ αυτό το παιδάκι το πρωτοείδα όταν το έφερε εκείνη στο σπίτι και ήταν ένα παιδί κουρεμένο. Ένα παιδί, πώς να το πω, το είδα και το λυπήθηκε η ψυχή μου. Φαινόταν το παιδάκι, αλλά τότε ήταν τεσσάρων χρονών», περιγράφει.

Η ίδια αναφέρει πως δεν έμεινε στις υποψίες της, αλλά απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλλοντας όσα είχε παρατηρήσει. Όπως τονίζει, παρά την παρέμβασή της, δεν υπήρξε η εξέλιξη που θα περίμενε, με αποτέλεσμα να περάσουν περίπου δέκα χρόνια χωρίς, όπως υποστηρίζει, να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η κατάσταση.

«Ήταν τεσσάρων χρονών. Κάπου εκεί την έκανα την καταγγελία. Δεν άργησα. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφερθήκανε, αλλά δεν κάνανε τίποτα δυστυχώς. Ένα παιδί στο έλεος του Θεού, στο έλεος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και έχω νευριάσει γιατί τα ζω όλα αυτά τα χρόνια», προσθέτει.

Τρεις μήνες στο νοσοκομείο περιμένοντας μια λύση

Σήμερα, η 14χρονη βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. Είναι έγκυος και, έπειτα από εισαγγελική εντολή, φιλοξενείται σε δωμάτιο νοσοκομείου, όπου παραμένει εδώ και περίπου τρεις μήνες.

Η θετή μητέρα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει εκ νέου τη φροντίδα της, αφήνοντας ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα της μελλοντικής προστασίας και διαμονής της ανήλικης.

Έτσι, το κορίτσι εξακολουθεί να περιμένει να βρεθεί μια ασφαλής λύση για τη ζωή του, ενώ οι καταγγελίες για όσα φέρεται να βίωνε επί χρόνια και οι ευθύνες των αρμόδιων φορέων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης.

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