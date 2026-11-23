Snapshot Έξι ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα έγκυο κορίτσι 14 ετών, βρίσκονται στο Νοσοκομείο Πύργου κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η 14χρονη, που δεν γνώριζε την εγκυμοσύνη της, είχε υιοθετηθεί από οικογένεια Ρομά και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα φροντίδας και συναισθηματικής υποστήριξης.

Η θετή μητέρα της κοπέλας δεν επιθυμεί πλέον να αναλάβει την επιμέλεια και τη φροντίδα της.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης και έχουν αναλάβει τη διασφάλιση της προστασίας της.

Πέντε ακόμη ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους, βρίσκονται υπό προστασία στο ίδιο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Έξι ανήλικα παιδιά παραμένουν αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο Πύργου, έπειτα από εισαγγελική εντολή, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι έγκυος. Πρόκειται για μία ανήλικη που δεν είχε αντιληφθεί καν ότι περιμένει παιδί.

«Χάλια είναι, όλη μέρα κλαίει και λέει θέλω να γυρίσω σπίτι, εκεί που μεγάλωσα, μόνο αυτό θέλω», λέει μάρτυρας στην τηλεόραση του Mega.

Η ιστορία της 14χρονης φαίνεται πως είναι γεμάτη δυσκολίες. Όταν ήταν ακόμη βρέφος, οι βιολογικοί γονείς της την έδωσαν για υιοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιγράφουν άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας, ούτε στο νέο της σπίτι κατάφερε να βρει την ασφάλεια, τη φροντίδα και τη συναισθηματική υποστήριξη που είχε ανάγκη.

«Δεν το ήθελε καθόλου. Ούτε αγκαλιά το έπαιρνε. Ούτε φαγητό του έδινε. Είχε πυρετό το παιδί και δεν πήγαινε να το δει».

Πρόσωπα που γνώριζαν από κοντά την οικογένεια κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση ανάμεσα στην ανήλικη και τη θετή μητέρα της. Όπως υποστηρίζουν, η γυναίκα δεν επιθυμεί πλέον να αναλάβει ξανά την επιμέλεια και τη φροντίδα του κοριτσιού, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο για περισσότερο από έναν μήνα.

«Μου λέει ‘θα με βάλει σε ίδρυμα, αλλά δεν ξέρω αν θα βρεθεί μία γυναίκα να με πάρει, δεν θέλω να πάω σε ίδρυμα’. ‘Το μετάνιωσα’ είπε, ‘δεν πρόκειται να ξανακάνω τίποτα. Μετάνιωσα αυτά που έκανα’, λέει. Στεναχωρημένο είναι».

Η θετή μητέρα, ηλικίας 66 ετών και καθηγήτρια στο επάγγελμα, είχε πάρει το κορίτσι από οικογένεια Ρομά αμέσως μετά τη γέννησή του. Το μεγάλωσε μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να σταμάτησε να επιθυμεί να συνεχίσει την ανατροφή του.

«Πήρε την απόφαση να το υιοθετήσει γιατί δεν παντρεύτηκε να κάνει παιδιά και της είπε η μάνα της, για να αφήσουν την περιουσία στο παιδί και το πήρε το παιδί μωρό. Δεν νοιαζόταν τι θα φάει το παιδί».

Άτομα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας υποστηρίζουν ότι είχαν επιχειρήσει επανειλημμένα να αναδείξουν όσα συνέβαιναν, χωρίς, όπως λένε, να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στις καταγγελίες τους. Δύο γυναίκες, οι οποίες είχαν πάει στο σπίτι για να φροντίζουν την ηλικιωμένη γιαγιά που έπασχε από άνοια, περιγράφουν στο Mega πως τελικά ήταν εκείνες που ανέλαβαν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή φροντίδα και την ανατροφή του κοριτσιού.

«Μαζί της κοιμόμουν στο κρεβάτι, αγκαλιά».

Οι περιγραφές των γυναικών σκιαγραφούν την εικόνα ενός παιδιού που αναζητούσε διαρκώς την αγάπη, την αποδοχή και τη ζεστασιά, χωρίς να αισθάνεται ότι τις λάμβανε από τη θετή μητέρα του. Όπως αναφέρουν, η τελευταία δεν επιθυμούσε αρχικά να αποκτήσει παιδί, ωστόσο σε ηλικία 51 ετών αποφάσισε τελικά να προχωρήσει στην υιοθεσία.

«Της είπε δεν είσαι παιδί μου. Σε πήρα από γύφτους».

Η εγκυμοσύνη και η εισαγγελική παρέμβαση

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της 14χρονης. Στο πλαίσιο των ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το ανήλικο κορίτσι είναι έγκυος, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν γνώριζε μέχρι τότε ότι κυοφορούσε.

Για την υπόθεση έχει ήδη κινητοποιηθεί η Εισαγγελία Ανηλίκων, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης και να διασφαλίσουν την προστασία της.

«12 στα 13 ήταν που έμενε μόνη της. Έφευγε αυτή, πήγαινε καμία φορά έμενε. Κλειδωνόταν στο δωμάτιο, έτρωγε, την σόμπα της και άφηνε το παιδί με καμία κουβερτούλα».

Ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να βρίσκεται καθημερινά στο σχολείο, ανάμεσα στους συμμαθητές και τους φίλους του, βρίσκεται σήμερα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την προστασία και τη φροντίδα του.

Ωστόσο, η 14χρονη δεν είναι το μοναδικό παιδί που φιλοξενείται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Πύργου κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, ακόμη πέντε ανήλικοι βρίσκονται υπό την προστασία του νοσοκομείου, ανάμεσά τους και ένα βρέφος.

«Δεν κηδεμονεύεται»: Τι υποστηρίζει η θετή μητέρα της 14χρονης

«Δεν κηδεμονεύεται». Με αυτή τη φράση η 66χρονη γυναίκα, καθηγήτρια στο επάγγελμα, περιγράφει την κατάσταση με την 14χρονη έγκυο που παραμένει στο Νοσοκομείο Πύργου. Πρόκειται για τη θετή μητέρα της ανήλικης, η οποία την υιοθέτησε όταν ήταν ακόμη βρέφος, αλλά σήμερα δηλώνει πως αδυνατεί και δεν προτίθεται να αναλάβει ξανά τη φροντίδα της.

Η γυναίκα, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του κοριτσιού ήταν ανεξέλεγκτη, ενώ αποδίδει σε εκείνο την ευθύνη για τη μεταξύ τους προβληματική σχέση.

«Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο», αναφέρει χαρακτηριστικά, επιμένοντας πως η ίδια δεν μπορεί πλέον να ασκήσει την κηδεμονία του.

«Πρέπει να πάει σε ίδρυμα. Δεν μπορεί να κηδεμονευτεί. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Δεν είναι ότι δεν την ήθελα. Δεν κηδεμονεύεται το παιδί με τίποτα. Δεν υπήρχε άντρας εδώ γιατί εγώ ήμουνα ανύπαντρη και δεν έχω ούτε δεσμό. Δηλαδή ήμουν μόνη μου. Ήμουν και ‘μαλακιά’ στον χαρακτήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο».

Στη συνέχεια, η θετή μητέρα υποστηρίζει πως βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της ανήλικης, ωστόσο εκείνη δεν ανταποκρινόταν, ενώ κάνει λόγο για περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος της.

«Ήμουν πάντα δίπλα της. Αυτή δεν με ακολουθούσε. Δεν με θέλει. Έχει βγάλει μαχαίρι, έχει βγάλει ψαλίδι εναντίον μου. Έλεγε ‘θα σε βάλω κάτω από το χώμα των δικών σου’».