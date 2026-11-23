Kλειστή για τρεις ημέρες η Κοιλάδα των Τεμπών- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Κοιλάδα των Τεμπών θα παραμείνει κλειστή από 25 έως 27 Νοεμβρίου λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας.
- Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου.
- Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύει καθημερινά από τις 07:00 έως τις 17:30.
- Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων Τεμπών Τ1 και Τ2.
Κλειστή θα παραμείνει από την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 27 του μηνός η Κοιλάδα των Τεμπών, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας , θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων (χ/θ 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ/θ 11+850):
- την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30,
- την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30,
- την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄.
Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε σπίτι στον Τύρναβο: Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο
17:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
LIVE Ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή»
16:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,4 R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
16:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ