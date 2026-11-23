Snapshot Η Κοιλάδα των Τεμπών θα παραμείνει κλειστή από 25 έως 27 Νοεμβρίου λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύει καθημερινά από τις 07:00 έως τις 17:30.

Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων Τεμπών Τ1 και Τ2. Snapshot powered by AI

Κλειστή θα παραμείνει από την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 27 του μηνός η Κοιλάδα των Τεμπών, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας , θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων (χ/θ 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ/θ 11+850):

την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30,

την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30,

την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.

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